KOME SE ZAMJERIO? /

Misterij ubojstva iz '91. Nude 5.000 eura za rješavanje zagonetnog zločina: Došao je iz Jugoslavije?

Misterij ubojstva iz '91. Nude 5.000 eura za rješavanje zagonetnog zločina: Došao je iz Jugoslavije?
Foto: Polizei Verden/osterholz

Smatra se da je u godini prije smrti živio u Njemačkoj i održavao kontakte u srednjoj Europi

4.9.2025.
9:02
Dunja Stanković
Polizei Verden/osterholz
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Više od tri desetljeća njemačka policija pokušava otkriti identitet muškarca čije je tijelo pronađeno 1991. godine uz autocestu, a sada nudi nagradu od 5.000 eura za informacije koje će ju dovesti do počinitelja u jednom od najzagonetnijih neriješenih slučajeva.  

Nepoznati muškarac pronađen je kod čvora Ottersberg-Posthausen u Donjoj Saskoj u rano jutro 10. prosinca 1991. godine. Zatekla ga je stanovnica na nasipu, a ubrzo su na tijelu otkriveni tragovi teškog nasilja, prenosi Fenix Magazin. 

Misterij ubojstva iz '91. Nude 5.000 eura za rješavanje zagonetnog zločina: Došao je iz Jugoslavije?
Foto: Polizei Verden/osterholz
Misterij ubojstva iz '91. Nude 5.000 eura za rješavanje zagonetnog zločina: Došao je iz Jugoslavije?
Foto: Polizei Verden/osterholz

Istražitelji vjeruju da je žrtva mladost i djetinjstvo provela u istočnoj Europi, moguće u bivšoj Jugoslaviji, Turskoj ili Južnom Kavkazu. Riječ je o muškarcu koji je u trenutku smrti imao između 25 i 35 godina, bio je visok 179 centimetara i težak 80 kilograma. Imao je smeđe oči, kovrčavu kosu i trodnevnu bradu. 

Nagrada za informacije

Na sebi je osim jakne, pulovera i košulje nosio plave traperice i bijele tenisice marke "Young & Young". Smatra se da je u godini prije smrti živio u Njemačkoj i održavao kontakte u srednjoj Europi. 

Misterij ubojstva iz '91. Nude 5.000 eura za rješavanje zagonetnog zločina: Došao je iz Jugoslavije?
Foto: Polizei Verden/osterholz

Vjeruje se da je dovezen do nadvožnjaka i bačen preko zaštitne ograde. 

Neriješeni slučaj bio je i tema emisije ZDF-a “Aktenzeichen XY... ungelöst”, a unatoč brojnim dojavama, njegov identitet i dalje nije otkriven. 

Državno odvjetništvo u Verdenu nudi nagradu od 5.000 eura za informacije koje će dovesti do otkrivanja počinitelja. Mogu ih dostaviti Policijskoj postaji Verden/Osterholz na broj telefona 04231/8060 ili se javiti u bilo koju drugu postaju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nestao u rijeci, njegovo tijelo pronašli policijskim dronom

PolicijaTijeloNjemačka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KOME SE ZAMJERIO? /
Misterij ubojstva iz '91. Nude 5.000 eura za rješavanje zagonetnog zločina: Došao je iz Jugoslavije?