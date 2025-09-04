Misterij ubojstva iz '91. Nude 5.000 eura za rješavanje zagonetnog zločina: Došao je iz Jugoslavije?

Više od tri desetljeća njemačka policija pokušava otkriti identitet muškarca čije je tijelo pronađeno 1991. godine uz autocestu, a sada nudi nagradu od 5.000 eura za informacije koje će ju dovesti do počinitelja u jednom od najzagonetnijih neriješenih slučajeva.

Nepoznati muškarac pronađen je kod čvora Ottersberg-Posthausen u Donjoj Saskoj u rano jutro 10. prosinca 1991. godine. Zatekla ga je stanovnica na nasipu, a ubrzo su na tijelu otkriveni tragovi teškog nasilja, prenosi Fenix Magazin.

Istražitelji vjeruju da je žrtva mladost i djetinjstvo provela u istočnoj Europi, moguće u bivšoj Jugoslaviji, Turskoj ili Južnom Kavkazu. Riječ je o muškarcu koji je u trenutku smrti imao između 25 i 35 godina, bio je visok 179 centimetara i težak 80 kilograma. Imao je smeđe oči, kovrčavu kosu i trodnevnu bradu.

Nagrada za informacije

Na sebi je osim jakne, pulovera i košulje nosio plave traperice i bijele tenisice marke "Young & Young". Smatra se da je u godini prije smrti živio u Njemačkoj i održavao kontakte u srednjoj Europi.

Vjeruje se da je dovezen do nadvožnjaka i bačen preko zaštitne ograde.

Neriješeni slučaj bio je i tema emisije ZDF-a “Aktenzeichen XY... ungelöst”, a unatoč brojnim dojavama, njegov identitet i dalje nije otkriven.

Državno odvjetništvo u Verdenu nudi nagradu od 5.000 eura za informacije koje će dovesti do otkrivanja počinitelja. Mogu ih dostaviti Policijskoj postaji Verden/Osterholz na broj telefona 04231/8060 ili se javiti u bilo koju drugu postaju.

