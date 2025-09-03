Donald Trump šalje još američkih vojnika u Poljsku? 'Ako budu željeli'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da bi mogao povećati broj američkih vojnika u Poljskoj i obećao osigurati obranu zemlje, tijekom sastanka u Bijeloj kući s novim poljskim nacionalističkim predsjednikom Karolom Nawrockim.

Trump, koji je svojeg saveznika dočekao preletom vojnih zrakoplova, rekao je da SAD ima "sjajne odnose" s Poljskom.

Na pitanje planira li zadržati američke vojnike u Poljskoj, odgovorio je potvrdno. "Rasporedit ćemo više ondje ako oni budu željeli", rekao je.

Poljska traži podršku

Američka vojna nazočnost na istočnom krilu NATO-a, uključujući Poljsku, jedno je od glavnih pitanja za Varšavu, koja traži jamstva za kontinuiranu podršku u jeku rata između Rusije i Ukrajine.

Nawrocki je nakon sastanka rekao da su razgovarali o povećanju broja američkih vojnika u Poljskoj i da je Trump snažno zajamčio sigurnost Poljske.

Trump je primio Nawrockog u Bijeloj kući u svibnju, podržavši ga u ključnom trenutku u vrijeme poljskih izbora.

