Gradonačelnik sablaznio prvašiće: 'Drago mi je da među vama nema ni jednog Muhameda'

Gradonačelnik malenog mađarskog grada Oroszlányja Károly Takács prvog dana nove školske godine pozdravio je novopečene prvašiće, a u svom govoru dotaknuo se pitanja migracija i kazao da ga veseli što među učenicima "nema niti jednog Muhameda".

Nije neuobičajeno da lokalni političari drže govore na svečanostima za otvaranje školske godine, međutim njegova je izjava daleko odjeknula i izazvala brojne kritike.

U ponedjeljak je pred učenicima prvo održao govor, pozdravio ih je, a onda kazao kazao spornu izjavu.

Prema izjavama roditelja, Takács je spomenuo i da je Muhamed postalo najčešće ime u njemačkih školama i dodao: "Drago mi je da među prvašićima nema nikoga s tim imenom. To se mora sačuvati".

Njegove riječi nisu dobro sjele dijelu roditelja, a od nje su ogradio i veliki dio nastavnog osoblja škole.

'Kampanja blaćenja'

Vidjevši nezadovoljstvo, gradonačelnik se oglasio na društvenim mrežama, ali se nije posuo pepelom. "Ako vam se ne sviđa što govorim, nemojte me slušati. A ako vam se sviđa ime Muhamed, kojim sam želio izraziti svoje mišljenje o migracijama, onda pronađite zemlju u koju ćete migrirati", objavio je na Facebooku.

Kasnije je u gostovanju na jednom radiju tvrdio da su ga oporbeni političari upleli u kampanju blaćenja. Takács je inače član Orbanove vladajuće stranke Fidesz-KDNP, konzervativne koalicije poznate po antiimigrantskim stavovima.

Da ironija bud veća, istoga dana kada je održao sporni govor, pohvalio se dodjelom državljanstva jednoj Indonežanki, prenosi 24Hu.

Ravnateljica škole Mónika Fehérvári izrazila je žaljenje za ovakvim riječima na otvorenju nove školske godine. Uvjerava da je svako dijete u njihovoj školi jednako vrijedno, "bez obzira na vjersku ili kulturnu pozadinu".

"Nastavno osoblje škole nastoji osigurati ljubaznu i prihvaćajuću atmosferu u kojoj se djeca mogu osjećati sigurno i razvijati svoje sposobnosti", dodala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Psihologinja i nutricionistica otkrivaju kako se najbolje pripremiti za početak škole