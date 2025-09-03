Snažno nevrijeme, obilne padaline i tuča u srijedu su pogodili dijelove Srbije.

Kao što se najavljivalo u vremenskoj prognozi, grmljavina i jaki pljuskovi prvo su stigli na područje Zlatibora, Ibra i Podrinja, a potom su se spustili na Šumadiju i Mačvu.

"Sve se odjednom zabijelilo, kao da je prosinac. Tuča veličine lješnjaka padala je nekoliko minuta u Brankovini kod Valjeva. Bilo je teško voziti jer se nije vidio prst pred okom", ispričali su vozači za novinsku agenciji RINA-u, prenosi Kurir.rs.

Društvenim mrežama šire se i kaotične snimke iz Carića i Donje Bukovice gdje je jako nevrijeme pratila tuča, dok je u selu Beomuževiću tuča pokosila usjeve.

Mnoge je pak nasmijala fotografija na kojoj se vidi kako muškarac u Valjevu sjedi i peca u lokvi vode usred potopljene ulice.

Podsjetimo, u Srbiji su u srijedu na snazi alarmi zbog kiše, grmljavine i visoke temperature. Vrijeme je opasno u zapadnim, istočnim i jugoistočnim dijelovima zemlje gdje je zbog grmljavine i kiše upaljeno narančasto upozorenje.

Prognozirale su se opasne vremenske pojave čije intenzitet može prouzročiti materijalnu štetu i biti opasan po ljude i životinje. Za ostale dijelove Srbije vrijedi žuto upozorenje zbog grmljavine, a ponegdje i zbog kiše i visoke temperature.

POGLEDAJTE VIDEO: U dva sata 2000 udara munja, strahovito nevrijeme pogodilo je Istru: Evo kakvo je stanje na terenu