Vučić najavio leteće automobile u Srbiji: 'Smijali ste mi se kad sam to govorio'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u srijedu je s brojnim drugim čelnicima u Pekingu sudjelovao na golemoj paradi na kojoj je predstavljena najnovija kineska vojna oprema, a potom se obratio medijima.

Vučić je rekao da je Kina predstavila stratešku komparativnu prednost u odnosu na druge države pa su mnogi iznenađeni onime što su vidjeli. Posebno je istaknuo sustave DH-5, strateške nuklearne projektile, javlja Blic.rs. "To su interkontinentalne rakete koje mogu pogoditi svako mjesto na zemaljskoj kugli. Ne postoji mjesto kojeg ne mogu pogoditi. Kinezi napreduju dalje, rade sve više", rekao je Vučić i istaknuo da je "Kina danas prsa o prsa sa SAD-om u borbi za prvo mjesto".

Rekao je da će se u četvrtak sastati s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom. "Realno je da će sastanak trajati oko pola sata. Moram se spremiti, pokušati naučiti napamet i biti vrlo precizan. Naravno, trudit ću se da izvučemo najveću moguću ekonomsku korist za našu zemlju, a da ničim ne uvrijedimo, već da pokažemo najveće moguće poštovanje za naše kineske prijatelje", izjavio je srbijanski predsjednik.

Komentirao fotografiju

Prokomentirao je i kritike koje su pristigle na račun zajedničke fotografije 26 lidera koji su prisustvovali na paradi, na kojoj je Vučić smješten skroz sa strane, gotovo na rubu crvenog tepiha.

"Mislim da je Srbija ovdje ili prva ili druga po popularnosti od svih zemalja. Slučajno mene prepoznaju kao njenog predsjednika. Zanimljivo je da smo mi prvi ili drugi po popularnosti mi prvi ili drugi po popularnosti. Po poštovanju koje imamo kod kineskih partnera, dovoljno vam govori da ću biti primljen na najvišem nivou, da će mi predsjednik parlamenta prirediti ručak, da ću imati osobni bilateralni sastanak s predsjednikom Xijem, koji imam svaki put kada je to zakazano, iako nisam došao u bilateralni posjet. Koja to druga zemlja iz regije ima?", upitao je Vučić.

Najavio vojnu paradu

Najavio je da će se u Beogradu 20. rujna održati velika vojna parada. "Vidjet ćete puno toga novog. Iznenadit ćete se koliko nam je vojska napredovala", rekao je Vučić i potom komentirao Hrvatsku, odnosno Deklaraciju o vojnoj suradnji s Albanijom i Kosovom potpisanu u ožujku ove godine. "Nemojmo se praviti naivni. Nisu Priština, Tirana i Zagreb slučajno formirali vojni savez. Nisu ga formirali ni zbog Austrije, Mađarske ni zbog Slovenije. Formirali su ga zbog Srbije", tvrdi Vučić.

Naveo je i da je razgovarao s energetskim tvrtkama te da Srbija traži novije tehnologije i goriva koja se primjenjuju u najrazvijenijim zemljama. "Vodili smo razgovore i oko letećih automobila. Svi ste mi se smijali kad sam to govorio. Očekujem da u Kini dobiju dozvolu za leteće automobile, koji vrijede oko 300 tisuća dolara. Vjerujem da ćemo sljedeće godine, do 1. prosinca moći pokazati kako funkcioniraju leteći automobili na području Srbije i da ćemo imati primjenu i korištenje letećih automobila kao što sam obećao. Ne brinem se za ismijavanje", poručio je Vučić, piše Telegraf.rs.

