Jedini Europljani u Pekingu na marginama crvenog tepiha: Za naći Vučića i Fica trebat će vam povećalo

Velika vojna parada u Pekingu okupila je 26 svjetskih lidera, a službena fotografija jasno pokazuje tko je u središtu pažnje, a tko je na marginama.

U prvom redu, odmah uz domaćina, predsjednika Kine Xija Jinpinga, stoje ruski predsjednik Vladimir Putin i sjevernokorejski vođa Kim Jong Un. To je jasan signal koliko Peking cijeni svoje najbliže saveznike u aktualnim geopolitičkim igrama.

A gdje su europski čelnici? Stigla su samo dva. Premijer Slovačke Robert Fico i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić – jedini s kontinenta koji su došli na paradu - nisu završili ni blizu centra moći. Na fotografiji svih uzvanika smješteni su skroz sa strane, gotovo na rubu crvenog tepiha. Vučić je došao u pratnje supruge Tamare koja je stajala uz njega u elegantnoj ružičastoj haljini.

Poruka je više nego jasna: hijerarhija se strogo poštuje, a u Pekingu se točno zna tko je u blizini centra - odmah do moćnog Xi-ja, a tko je tu samo da popuni protokol.

Putin i Kim rame uz rame s Xijem - Fico i Vučić na margini. Jedna fotografija, cijela geopolitika.

