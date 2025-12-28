FREEMAIL
Izrešetali ih nasred ulice dok su ulazili u auto: Jedan preminuo u bolnici, trojica ranjena

Foto: Octavio Jones/afp/profimedia/ilustracija

Naoružani napadači su pobjegli u automobilu

28.12.2025.
17:13
Dunja Stanković
Octavio Jones/afp/profimedia/ilustracija
Jedna je osoba ubijena, a tri su ranjene u pucnjavi u nedjelju ujutro u američkom Chicagu dok su ulazili u automobil, potvrdila je lokalna policija. 

Užas se dogodio oko 2.35 sati ujutro u četvrti River North u blizini centra Chicaga kada im je prišla skupina od četiri muškarca i počela pucati na njih. Jedan je muškarac preminuo u bolnici od zadobivenih višestrukih ozljeda, prenosi NY Post. 

Jedan je muškarac (36) upucan u prsa, drugi (43) u leđa, a treći (35) je upucan više puta. Svi su smješteni u bolnici Northwestern, a nije poznata težina ozljeda. 

Naoružani napadači su pobjegli u automobilu. 

Za sada nitko nije uhićen. 

