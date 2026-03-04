Hrvatska je bolja od Srbije? Novi FIBA poredak donosi iznenađenja u Europi

Hrvatska košarkaška reprezentacija proteklog je vikenda imala vrlo uzbudljiv ciklus nastupa. U Draženovom domu naši su košarkaši slavili protiv Njemačke, dok su u Bonnu falili tek centimetri da zabilježimo i drugu pobjedu. Nažalost, posljednji hrvatski šut otišao je van obruča, što je Njemačkoj donijelo produžetak i konačnu pobjedu.

Unatoč tom minimalnom porazu, fokus hrvatske javnosti ponovno se vratio na reprezentaciju nakon dugo vremena. I nagrada za taj angažman stigla je u obliku zanimljivog FIBA rejtinga. Iako je Hrvatska ostala na sedmom mjestu, gdje se i nalazila prije dvokružnog dvoboja, mnoge reprezentacije su pale u poretku.

A new order is emerging in Europe in the latest SMART Power Rankings 👀



Where does your team stand after Window 2?📊 https://t.co/SbFvJ5F7cb#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/WVontvovUm — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) March 4, 2026

Naime, Srbija je nakon dvije izgubljene utakmice od Turske doživjela značajan pad na FIBA power ranking listi. Srpska reprezentacija pala je za čak četiri mjesta i sada se nalazi na osmom mjestu među europskim ekipama.

Na vrhu je ostala Turska, dok je Poljska ostvarila impresivan skok od četiri mjesta i sada drži drugo mjesto. Španjolska se popela na treću poziciju, uz napredak od dva mjesta. Njemačka je pala na četvrto, a Grčka je na petom mjestu.

Francuska se popravila na šesto mjesto, Hrvatska je ostala sedma, Srbija osma, Italija deveta, Finska deseta, dok Litva i Slovenija drže 11. i 12. poziciju.

