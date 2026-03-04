FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
nakon dobrog ciklusa /

Hrvatska je bolja od Srbije? Novi FIBA poredak donosi iznenađenja u Europi

Hrvatska je bolja od Srbije? Novi FIBA poredak donosi iznenađenja u Europi
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Unatoč tom minimalnom porazu, fokus hrvatske javnosti ponovno se vratio na reprezentaciju nakon dugo vremena.

4.3.2026.
21:54
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska košarkaška reprezentacija proteklog je vikenda imala vrlo uzbudljiv ciklus nastupa. U Draženovom domu naši su košarkaši slavili protiv Njemačke, dok su u Bonnu falili tek centimetri da zabilježimo i drugu pobjedu. Nažalost, posljednji hrvatski šut otišao je van obruča, što je Njemačkoj donijelo produžetak i konačnu pobjedu.

Unatoč tom minimalnom porazu, fokus hrvatske javnosti ponovno se vratio na reprezentaciju nakon dugo vremena. I nagrada za taj angažman stigla je u obliku zanimljivog FIBA rejtinga. Iako je Hrvatska ostala na sedmom mjestu, gdje se i nalazila prije dvokružnog dvoboja, mnoge reprezentacije su pale u poretku.

 

 

Naime, Srbija je nakon dvije izgubljene utakmice od Turske doživjela značajan pad na FIBA power ranking listi. Srpska reprezentacija pala je za čak četiri mjesta i sada se nalazi na osmom mjestu među europskim ekipama.

Na vrhu je ostala Turska, dok je Poljska ostvarila impresivan skok od četiri mjesta i sada drži drugo mjesto. Španjolska se popela na treću poziciju, uz napredak od dva mjesta. Njemačka je pala na četvrto, a Grčka je na petom mjestu.

Francuska se popravila na šesto mjesto, Hrvatska je ostala sedma, Srbija osma, Italija deveta, Finska deseta, dok Litva i Slovenija drže 11. i 12. poziciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometna groznica u Bjelovaru: Hrvatice na megdan moćnoj Francuskoj pred rasprodanom dvoranom

Hrvatska Košarkaška ReprezentacijaKošarkaPoredakFiba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx