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NEOBIČAN INCIDENT /

Zrakoplovu Boeing 787 pukao prednji stajni trap: Objavljena snimka

Zrakoplovu Boeing 787 pukao prednji stajni trap: Objavljena snimka
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Foto: Screenshot 'x'/Turbinetraveler

Boeing 787 jedan je od najmodernijih širokotrupnih putničkih zrakoplova na svijetu, a Lufthansa ga koristi ponajprije na dugolinijskim letovima

4.6.2026.
15:43
Andrea Vlašić
Screenshot 'x'/Turbinetraveler
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Neobičan incident dogodio se u četvrtak u zračnoj luci Frankfurt kada je na putničkom zrakoplovu Boeing 787 njemačke zrakoplovne kompanije Lufthansa pukao prednji stajni trap dok je bio prizemljen, piše The Star.

Prema informacijama tvrtke Fraport, koja upravlja tom zračnom lukom, nezgoda se dogodila oko 12.45 sati, a okolnosti događaja još se istražuju.

Za sada nije poznato što je dovelo do pucanja stajnog trapa niti je li netko ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama, u trenutku incidenta u zrakoplovu nije bilo putnika, dok su djelatnici obavljali ukrcaj prtljage.

Boeing 787 jedan je od najmodernijih širokotrupnih putničkih zrakoplova na svijetu, a Lufthansa ga koristi ponajprije na dugolinijskim letovima. 

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