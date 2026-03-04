Od Gadafija do rata na Bliskom istoku: Hrvatski piloti itekako znaju što je evakuacija

U jeku eskalacije sukoba na Bliskom istoku, u tijeku je složena i visokorizična operacija evakuacije hrvatskih državljana zatečenih u kriznim žarištima. Dok na pisti zagrebačke zračne luke avioni polijeću u misije spašavanja, iskusni pilot Croatia Airlinesa, Jovica Vidaković, otkriva s kakvim se izazovima susreću posade koje lete prema ratnim zonama kako bi svoje sugrađane vratile na sigurno.

Ove operacije daleko su od uobičajenih letova. Uključuju koordinaciju više državnih tijela, institucija i kompanija, a svaka odluka donosi se nakon temeljite procjene rizika.

Organizacija evakuacijskog leta proces je koji zahtijeva suradnju na najvišoj razini. Prema riječima kapetana Vidakovića, Hrvatska Vlada aktivno radi na povratku svojih građana, a nacionalni avioprijevoznik, Croatia Airlines, preuzeo je ključnu ulogu u izvođenju letova.

Kompanija surađuje s državom

"Mi kao kompanija surađujemo s državom, odnosno s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo koja daje smjernice o sigurnosti zračnog prostora, ne samo u Europi, već i na Bliskom istoku i u svijetu", pojašnjava Vidaković.

Odluke se donose i u suradnji s Europskom agencijom za civilno zrakoplovstvo te razmjenom informacija s drugim kompanijama.

Na temelju svih prikupljenih podataka, stručne službe unutar kompanije rade konačnu procjenu rizika kako bi utvrdile je li rizik "dovoljno mali da bi se mogli operirati takvi letovi".

Hladna glava u opasnim zonama

Kapetan Vidaković i njegove kolege imaju bogato iskustvo u sličnim kriznim situacijama. Prisjetio se evakuacija hrvatskih građana iz Libije za vrijeme pada Moamera Gadafija, kao i nedavnih letova kojima su kući vraćeni hodočasnici iz Izraela i Egipta. "Moj kolega je to letio, jučer su se sigurno i sretno vratili doma", ističe Vidaković.

Iako Europska agencija za civilno zrakoplovstvo trenutno preporučuje izbjegavanje zračnog prostora iznad Perzijskog zaljeva, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omana i Katara, Vidaković naglašava da operateri, na temelju vlastite procjene rizika, mogu odlučiti da su zrakoplov i posada dovoljno sigurni za obavljanje misije.

"Tamo gdje su zone zabrane letenja, tamo nema nikakvog letenja. Međutim, operateri mogu na procjeni rizika odrediti da se let može odraditi", kaže on.

Na pitanje kakav je osjećaj letjeti prema ratnoj zoni, Vidaković odgovara s profesionalnom smirenošću. "Iskreno, bili smo nekoliko puta u takvoj situaciji. Ne mislimo baš na to kao na neku ratnu zonu. Odrađujemo posao profesionalno, kao što bi radili svaki drugi let", kaže on.

Ipak, atmosfera u zrakoplovu drastično se razlikuje na putu prema opasnosti i na povratku kući. "Većinom su letovi prema tamo prazni. Leti samo posada, pa tu ima malo dosta zezanja. Ionako idemo se opustiti u atmosferu."

No, povratak je potpuno drugačija priča. "Kada se vraćamo nazad s putnicima koji su zapeli u nekim državama, ugroženi ratom ili nekom drugom nepogodom, onda se oni osjećaju sigurno što se vraćaju doma. Atmosfera je super."