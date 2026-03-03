FREEMAIL
DOGOVARAJU SE DETALJI /

Hrvatska šalje avion za evakuaciju Hrvata zarobljenih na Bliskom istoku

Hrvatska šalje avion za evakuaciju Hrvata zarobljenih na Bliskom istoku
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

MVEP najavljuje da će svi hrvatski državljani koji su na pogođenom području, a koriste hrvatske mobilne brojeve, primiti sigurnosne obavijesti

3.3.2026.
12:55
Hina
Davor Puklavec/PIXSELL
Hrvatska je angažirala zrakoplov Croatia Airlinesa radi evakuacije hrvatskih državljana na Bliskom istoku, priopćeno je u utorak iz ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) te je dodano da je osiguran dodatni zrakoplov koji će prevesti hrvatske hodočasnike iz Izraela u Lyon. 

"U koordinaciji s nadležnim državnim tijelima angažiran je zrakoplov Croatia Airlinesa radi evakuacije hrvatskih državljana”, stoji u priopćenju MVEP-a u utorak.  

Iz ministarstva se saznaje da će taj avion vjerojatno letjeti do Dubaija, ako se za to ishode sigurnosna jamstva, te da će diplomatsko-konzularna predstavništva pravodobno obavijestiti hrvatske državljane o tom i drugim letovima. Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman dan ranije je rekao da se u Dubaiju nalazi oko dvije tisuće hrvatskih državljana. 

MVEP naglašava da prednost pri povratku imaju ranjive skupine poput djece, bolesnih i trudnica. 

Dodatan zrakoplov

Ministarstvo je istaknulo da je u suradnji sa zrakoplovnom tvrtkom AirTrade osiguran i dodatni zrakoplov koji će preuzeti hrvatske hodočasnike koji su boravili u Izraelu, pa ih sigurno prevesti do Lyona, odakle će stići do Zagreba. Ministarstvo i veleposlanstvo osigurali su njihov prijevoz autobusima za Egipat, odakle će letjeti prema drugom najvećem francuskom gradu. 

MVEP naglašava i da je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u stalnom kontaktu s više aviokompanija radi organizacije mogućih evakuacijskih letova. Između ostalog razgovara se s Etihad Airwaysom i flydubaijom, stoji u priopćenju. 

MVEP najavljuje da će svi hrvatski državljani koji su na pogođenom području, a koriste hrvatske mobilne brojeve, primiti sigurnosne obavijesti. Usprkos tome, oni se pozivaju da se izravno jave nadležnim diplomatskim-konzularnim predstavništvima na adrese elektroničke pošte navedene na stranicama ministarstva. 

MVEP podsjeća da sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije hrvatski državljani u zemljama u kojima Hrvatska nema svoje diplomatsko predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu od predstavništava drugih država članica Europske unije pod jednakim uvjetima.

Ministarstvo je ponovilo upozorenje da se ne putuje u države zahvaćene aktualnom krizom, a onima koji se tamo već nalaze savjetuje se boravak u zatvorenim i sigurnim prostorima, ograničavanje kretanja, izbjegavanje javnih okupljanja te kontinuirano praćenje službenih informacija. U slučaju prekida komunikacijskih veza potrebno je ostati na sigurnom mjestu do ponovne uspostave signala. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ljudi se skrivaju, eksplozije preplavile Bliski istok: 'Svi smo u skloništu - žene, djeca...'

