DODJELE U MADRIDU /

Poznati sportaši nominirani za prestižnu nagradu: Na popisu i sportaš iz regije

Poznati sportaši nominirani za prestižnu nagradu: Na popisu i sportaš iz regije
Foto: Alberto Gardin/Zuma Press/Profimedia

Nagrade će tijekom svečanosti u Madridu biti dodijeljene i u brojnim drugim kategorijama

3.3.2026.
15:47
Hina
Alberto Gardin/Zuma Press/Profimedia
Poznate su nominacije za ovogodišnju nagradu Laureus, međunarodne akademije sportskih nagrada, a uoči svečanosti koja će se održati u Madridu 20. travnja.

U konkurenciji najboljih sportaša nominirani su španjolski tenisač Carlos Alcaraz, francuski nogometaš Ousmane Dembele, švedski skakač s motkom Armand Duplantis, španjolski motociklist Marc Marquez i slovenski biciklist Tadej Pogačar.

Kod sportašica su nominirane španjolska nogometašica Aitana Bonmati, američke atletičarke Melissa Jefferson-Wooden i Sydney McLaughlin-Levrone, kenijska atletičarka Faith Kipyegon, bjeloruska tenisačica Arina Sabaljenka i američka plivačica Katie Ledecky.

Među najboljim momčadima, odnosno ekipama, su NBA sastav Oklahoma City Thunder, francuski nogometni klub PSG, indijska ženska kriket reprezentacija, engleska ženska nogometna reprezentacija, Formula 1 momčad McLaren te europska golf reprezentacija.

Nagrade će tijekom svečanosti u Madridu biti dodijeljene i u brojnim drugim kategorijama, od povratnika godine i sportaša koji je najviše napredovao do najboljeg sportaša sa invaliditetom.

Kroz povijest su među sportašima najviše puta nagrađivani tenisači Roger Federer i Novak Đoković, po pet puta, dok je sprinter s Jamajke Usain Bolt četiri puta bio slavljenik.

Kod sportašica četiri puta su slavile tenisačica Serena Williams i gimnastičarka Simone Biles, dok je hrvatska skijašica Janica Kostelić ovaj trofej podigla 2006. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Trofej Svjetskog prvenstva na turneji po Meksiku čuvaju kolone specijalaca i duge cijevi


