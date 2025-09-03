Misteriozni kovčezi na paradi uz Putina: U jednom je njegov izmet, a u drugom - gumb smrti
Nose ih njegovi tjelohranitelji i viđaju ih uz ruskog čelnika kada se pojavi u nekoj zemlji
Ruski predsjednik Vladimir Putin sudjelovao je u Pekingu na velikoj vojnoj paradi kojom ta zemlja bilježi pobjedu nad Japanom u Drugom svjetskom ratu.
Na tribinama uz kineskog čelnika Xija sjedila su 26 šefova država, tako i Putin. Zanimljiv detalj upao je u oči i ovog puta - gdje god Putin krene, s njim idu i dva neprobojna kofera koje nose njegovi tjelohranitelji.
Jedan kofer namijenjen je za Putinov urin i stolicu.
Nije šala, isti kofer pratio je Putina i na Aljasku kada se susreo s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Naime, u kofer se skupljaju njegove fekalije i to kako se strane sage ne bi dokopale uzoraka njegovih tjelesnih izlučevina koje bi mogle otkriti mnogo toga o njemu. Na primjer - kakvo mu je zdravlje. Putinovi tjelogranitelji zato brižno skupljaju njegov izmet i mokraću te sve to vraćaju u domovinu Rusiju.
Independent je pisao kako se prvi put ova aktovka pojavila 2017. kada je Putin bio u Francuskoj. Kasnije se više puta vidjela na drugim putovanjima, pa i u Saudijskoj Arabiji 2019.
Kovčeg 'sudnjeg dana'
Drugi je kovčeg "sudnjeg dana" i riječ je o nuklearnom koferu. U njemu se nose kontrole ruskih strateških nuklearnih snaga.
U njemu je bijeli gumb pomoću kojeg s bilo kojeg kutka svijeta može odaslati naredbu da se lansira nuklearno oružje koje je u pripravnosti od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ovaj kovčeg nazivaju i "Čeget".
Razvijen je 1980-ih godina za potrebe sovjetskog Odbora državne sigurnosti (KGB), a vjeruje se da su ranije verzije sadržavale eksplozivnu napravu snage jednog kilotona, što je ekvivalent tisuću tona TNT-a. Takva detonacija može uništiti sve unutar radiju od otprilike 800 metara.
Samo jedan pritisak na gumb dovoljan je da Glavni stožer u Moskvi primi signal i započne nuklearni napad.
Obadva kovčega su neprobojna i mogu poslužiti kao štit.
