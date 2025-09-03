MRAČNI REKVIZITI /

Misteriozni kovčezi na paradi uz Putina: U jednom je njegov izmet, a u drugom - gumb smrti

Foto: Reuters Screenshot

Nose ih njegovi tjelohranitelji i viđaju ih uz ruskog čelnika kada se pojavi u nekoj zemlji

3.9.2025.
8:57
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Reuters Screenshot
Ruski predsjednik Vladimir Putin sudjelovao je u Pekingu na velikoj vojnoj paradi kojom ta zemlja bilježi pobjedu nad Japanom u Drugom svjetskom ratu.

Na tribinama uz kineskog čelnika Xija sjedila su 26 šefova država, tako i Putin. Zanimljiv detalj upao je u oči i ovog puta - gdje god Putin krene, s njim idu i dva neprobojna kofera koje nose njegovi tjelohranitelji. 

Jedan kofer namijenjen je za Putinov urin i stolicu

Nije šala, isti kofer pratio je Putina i na Aljasku kada se susreo s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Naime, u kofer se skupljaju njegove fekalije i to kako se strane sage ne bi dokopale uzoraka njegovih tjelesnih izlučevina koje bi mogle otkriti mnogo toga o njemu. Na primjer - kakvo mu je zdravlje. Putinovi tjelogranitelji zato brižno skupljaju njegov izmet i mokraću te sve to vraćaju u domovinu Rusiju. 

Independent je pisao kako se prvi put ova aktovka pojavila 2017. kada je Putin bio u Francuskoj. Kasnije se više puta vidjela na drugim putovanjima, pa i u Saudijskoj Arabiji 2019.

Kovčeg 'sudnjeg dana'

Drugi je kovčeg "sudnjeg dana" i riječ je o nuklearnom koferu. U njemu se nose kontrole ruskih strateških nuklearnih snaga. 

U njemu je bijeli gumb pomoću kojeg s bilo kojeg kutka svijeta može odaslati naredbu da se lansira nuklearno oružje koje je u pripravnosti od početka ruske invazije na Ukrajinu. Ovaj kovčeg nazivaju i "Čeget". 

Razvijen je 1980-ih godina za potrebe sovjetskog Odbora državne sigurnosti (KGB), a vjeruje se da su ranije verzije sadržavale eksplozivnu napravu snage jednog kilotona, što je ekvivalent tisuću tona TNT-a. Takva detonacija može uništiti sve unutar radiju od otprilike 800 metara. 

Samo jedan pritisak na gumb dovoljan je da Glavni stožer u Moskvi primi signal i započne nuklearni napad.

Obadva kovčega su neprobojna i mogu poslužiti kao štit. 

POGLEDAJTE VIDEO Amerika glasno šuti, Istok se sprema za veliku demonstraciju moći: Sve su oči uprte u Peking

