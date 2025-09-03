Trump zajedljivo čestitao Kini pa cinično prozvao Putina i Jong Una: 'Dok kujete zavjeru...'

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na Truth Socialu nakon što je u Pekingu održana velika vojna parada.

Trump je kritički primijetio da je upravo SAD pomogao osigurati Kini slobodu koju sada slavi, a nije propustio uputiti i cinične pozdrave Kim Jong Unu i Vladimiru Putinu koji su prisustvovali vojnoj paradi u Kini:

"Veliko pitanje na koje treba odgovoriti je, hoće li predsjednik Kine Xi spomenuti ogromnu količinu potpore i “krvi” koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle osigurati SLOBODU od vrlo neprijateljskog stranog osvajača. Mnogi Amerikanci su poginuli u kineskoj potrazi za pobjedom i slavom. Nadam se da će im se s pravom odati počast i da će ih se pamtiti zbog njihove hrabrosti i žrtve! Neka predsjednik Xi i divan narod Kine imaju veliki i trajan dan slavlja. Molim Vas, prenesite moje srdačne pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong Unu, dok kujete zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država", napisao je Trump i potpisao se štampanim slovima.

Trump se referira na broj američkih vojnika poginulih na Pacifiku tijekom Drugog svjetskog rata. Procjenjuje se da je na Pacifiku poginulo ili se vodilo kao nestalo oko 111.606 Amerikanaca - 41.592 vojnika kopnene vojske, 23.160 marinaca, 31.157 pripadnika mornarice i 15.694 pripadnika Zračnih snaga američke vojske, prema Pacific War Online Encyclopedia.

Iako je to manji broj nego u Europi - gdje je poginulo više nego dvostruko Amerikanaca u odnosu na Paficik - stopa gubitaka američkih postrojbi na Pacifiku bila je gotovo pet puta viša nego u Europi.