Što je Svemirski stožer o kojem Trump drži konferenciju i zašto je njegova lokacija toliko bitna?

Kada je riječ o nekretninama, najvažnija stvar je - lokacija. A upravo je lokacija buduće glavne baze Zapovjedništva svemirskog stožera SAD-a tema Trumpovog iščekivanog obraćanja u utorak, koje je uslijedilo nakon što je u Pekingu kineski predsjednik Xi Jinping okupio oko sebe čelnike Rusije, Sjeverne Koreje, Irana, nakon puno godina Indije...

Iako se nagađalo da bi Trump mogao imati obraćanje u kojem će najaviti preimenovanje Pentagona u Ministarstvo rata - kako je ranije dao naslutiti - ili da bi se mogao dodaknuti teme rata u Ukrajini - budući da upravo danas istječu 50-dnevni odnosno 20-dnevni ultimatumi koje je dao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da okonča rat ili barem postigne s Ukrajinom neki oblik dogovora o početku pregovora za okončanje rata - Trump je otvorio temu lokacije Zapovjedništva svemirskih snaga i ujedno donio odluku kojom poništava onu Joea Bidena.

Zapovjedništvo će biti, odlučio je Trump, u Alabami, a ne u Coloradu, kako je Biden planirao.

Zašto je ovo tako bitna tema za Trumpovu administraciju?

Borba između Alabame i Colorada kao lokacija stožera traje već četiri godine, najvećim dijelom radi ekonomske koristi, ali cijela priča ima i političku težinu. Huntsville u Alabami već je 'dom' vojnog kompleksa Redstone Arsenal i NASA-inog Marshall Space Flight Centera te Zapovjedništva vojske za svemir i raketnu obranu.

Američko ratno zrakoplovstvo je još 2021. kao preferiranu lokaciju stožera odabralo Redstone Arsenal u Huntsvilleu, no 2023. tadašnji predsjednik Joe Biden odlučio je da stožer ostane u Colorado Springsu, gdje se privremeno nalazio. Obrazložio je to argumentom da će se tako izbjeći "poremećaji u operativnoj spremnosti". S druge strane, Trump koji, usput rečeno, uživa snažnu podršku u Alabami, zagovara premještaj u Huntsville.

Međutim, stavimo li lokaciju u stranu, koja je funkcija ovog stožera?

Kako objašnjava War on Rocks - koji relativizira temu lokacije i otvara pitanje smisla jedne ovakve institucije - Zapovjedništvo svemirskih snaga (stožer, op.a.) ima vrlo malu dodatnu svrhu. Svemirske snage, navode, čine veliku većinu svemirskih snaga, sposobnosti i zapovjedničke strukture američke vojske, potpuno su sposobne upravljati zajedničkim svemirskim operacijama američke vojske bez suvišne birokratske preobterećenosti geografske borbene zapovjedne strukture.

Istovremeno, Zapovjedništvo svemirskih snaga košta Ministarstvo obrane stotine milijuna dolara, čiji bi se dio mogao bolje iskoristiti na druge načine. Ove suvišnosti i visoki troškovi trebali bi biti razlog Ministarstvu obrane da razmotri spajanje Zapovjedništva svemirskih snaga sa Svemirskim snagama. Ova mala, ali značajna reforma mogla bi kontrolirati rastuću birokraciju i omogućiti učinkovitu koordinaciju svemirskih operacija američke vojske.

Ponovno uspostavljanje Zapovjedništva svemirskih snaga

Prva iteracija Zapovjedništva svemirskih snaga SAD-a osnovana je 1985. godine u vrijeme kada je vojna korisnost svemira brzo rasla. Bilo je potrebno funkcionalno borbeno zapovjedništvo za koordinaciju svemirskih aktivnosti i operacija unutar vojske, jer su Zračne snage, Ratna mornarica i Kopnene snage svaka imale vlastite svemirske sposobnosti. Zapovjedništvo svemirskih snaga stvoreno je kako bi pružilo zajedničko zapovijedanje i kontrolu svih vojnih svemirskih operacija u podršci geografskim borbenim zapovjedništvima.

No, do 2002. godine broj borbenih zapovjedništava narastao je previše i administracija Georgea W. Busha odlučila je smanjiti njihov broj. Nakon razmatranja, odlučeno je da je Zapovjedništvo svemirskih snaga najopipljivije i njegove su odgovornosti premještene pod američko strateško zapovjedništvo. Ministar obrane Donald Rumsfeld tvrdio je da će spajanje zapovjedništava "eliminirati redundancije u zapovjednoj strukturi i pojednostaviti proces donošenja odluka".

U 2018. godine pokrenula se rasprava o tome treba li stvoriti zaseban vojni odjel za svemir. Zagovornici stvaranja Svemirskih snaga istaknuli su potrebu za konsolidacijom odgovornosti za svemirske nabavke, osoblje i operacije pod jednim odjelom. Vojno vodstvo Zračnih snaga toga vremena čvrsto se protivilo stvaranju Svemirskih snaga, a kao alternativa koju su nudili bilo je ponovno uspostavljanje Zapovjedništva svemirskih snaga.

Protivnici Svemirskih snaga tvrdili su da bi integracija svemirskih sposobnosti bila bolje postignuta pod okriljem ojačanog Zapovjedništva svemirskih snaga. Osim toga, ponovna uspostava ove organizacije ne bi zahtijevala odobrenje Kongresa i bila bi manje disruptivna za tekuće operacije. Trumpova administracija na kraju je odlučila krenuti u oba smjera: Zapovjedništvo svemirskih snaga ponovno je uspostavljeno (ovoga puta kao geografsko borbeno zapovjedništvo) u kolovozu 2019., a Svemirske snage osnovane su u prosincu 2019.

Rastuća redundantnost

Sada, kada Svemirske snage bliže svoj četvrti rođendan i premašuju očekivanja na mnogim poljima, redundancije između Zapovjedništva svemirskih snaga i Svemirskih snaga postaju očiglednije. Premještanjem svemirskih misija, osoblja i organizacija iz drugih službi u Svemirske snage, centralizacija odgovornosti i autoriteta u novoj vojnoj službi uglavnom je postignuta.

Uloga Svemirskih snaga, kao što je slučaj s drugim vojnim službama, jest organizirati, obučiti i opremiti snage te ih koristiti prema zahtjevu u podršci borbenim zapovjedništvima. Kako bi obavile ovu odgovornost, Svemirske snage stvaraju komponente terenskih zapovjedništava dodijeljene svakom od geografskih zapovjedništava, od kojih je prvo dodijeljeno američkom Indopacifičkom zapovjedništvu. Ova komponente terenskih zapovjedništava pružaju izravnu podršku borbenim zapovjednicima kako bi "optimizirale svemirske učinke preko svih drugih službenih komponenti koje operiraju na tom području odgovornosti, uključujući satelitske komunikacije, nadzorne infracrvene sustave za upozorenje na rakete, preciznu navigaciju i vremenske uvjete."

Uloga Zapovjedništva svemirskih snaga SAD-a također je pružiti svemirsku podršku drugim borbenim zapovjedništvima. Iako je tehnički označeno kao geografsko zapovjedništvo (s dodijeljenim područjem odgovornosti koje uključuje cijeli poznati svemir osim malene sfere oko Zemlje), u gotovo svim slučajevima djeluje kao funkcionalno zapovjedništvo u podršci geografskim zapovjedništvima. Drugim riječima, Zapovjedništvo svemirskih snaga uvijek će biti zapovjedništvo koje pruža podršku, a ostala geografska borbena zapovjedništva uvijek će biti zapovjedništva koja podržavaju.

