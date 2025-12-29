Nekadašnja dječja TV zvijezda danas živi na ulici: Izgleda gotovo neprepoznatljivo

Tylor Chase (36), američki glumac koji se kao dijete proslavio u Nickelodeonovoj seriji “Ned's Declassified School Survival Guide”, u kojoj je glumio Martina Qwerlya, danas živi kao beskućnik. Snimka koja se posljednjih dana proširila društvenim mrežama šokirala je javnost jer je Chase na njoj gotovo neprepoznatljiv, zapuštenog izgleda i bez stalnog smještaja.

Video je snimljen u rujnu u Kaliforniji, a sam Chase je priznao da nema krov nad glavom. Njegova sudbina posebno je potresla brojne kolege iz industrije, koji su se počeli organizirati kako bi mu pomogli i pokušali ga izvući iz teške životne situacije.

Odbio ponuđenu pomoć

Policija navodi kako nije poznato koliko dugo Chase živi na ulici, no ističu da je u svim susretima bio pristojan i suradljiv. Policijski službenici više su mu puta pokušali pomoći, uključujući pronalazak privremenog smještaja i podrške za mentalno zdravlje, piše TMZ.

Ipak, Chase je odbio sve ponuđene oblike pomoći i terapije. Prema dostupnim informacijama, nije počinio nikakvo kazneno djelo niti prekršaj.

Kolege mu žele pružiti novu priliku

U pomoć se javno uključio Shaun Weiss (47), američki glumac poznat po ulozi u filmu “The Mighty Ducks”, koji je poručio da su za Chasea već osigurani smještaj, liječenje i dugotrajnija podrška.

“Dobio sam mnogo poruka o Tyloru. Obratio sam se prijateljima, imamo spreman krevet i liječenje. Samo ga moramo pronaći”, rekao je Weiss, nadajući se da će Chase ipak prihvatiti pomoć.

