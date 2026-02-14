Zaboravili ste kupiti namirnice na vrijeme? Provjerite kako rade trgovine ove nedjelje

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Neki su odlučili otvoriti svoja vrata, dok će drugi biti zatvoreni.

Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje i gdje možete otići u nabavku.

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

STUDENAC - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

Zagreb

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene ove nedjelje.

CITY CENTER ONE - Ove nedjelje ne raditi niti City Centar one West, niti City Centar one East.

Split

JOKER - Ove nedjelje trgovački centar Joker ne radi.

MALL OF SPLIT - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.

Rijeka

TOWER CENTAR RIJEKA - U veljači 2026. sve su nedjelje neradne.

ZTC - ZTC Rijeka ove nedjelje ne radi.

Osijek

MALL OSIJEK - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.

PORTANOVA - Portanova ne radi ove nedjelje.

