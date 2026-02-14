FREEMAIL
KRIZA NIJE PROŠLA? /

Dansku premijerku pitali postoji li cijena za koju bi prodala Grenland Trumpu

Dansku premijerku pitali postoji li cijena za koju bi prodala Grenland Trumpu
Foto: Mehmet Eser/mei/sipa Press/profimedia

'Mislim da je želja američkog predsjednika ista. Vrlo je ozbiljan u vezi ove teme', rekla je Mette Frederiksen

14.2.2026.
16:54
Hina
Mehmet Eser/mei/sipa Press/profimedia
Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je u subotu da ambicija američkog predsjednika Donalda Trumpa da prisvoji Grenland nije nestala.

Trump već dugo želi kontrolu nad Grenlandom, autonomnim teritorijem u sastavu Danske, tvrdeći da je to nužno radi zaštite američke nacionalne sigurnosti.

Nedavno je zaprijetio carinama europskim zemljama koje se tomu protive, ali je kasnije povukao prijetnje i isključio vojno osvajanje najvećeg otoka na svijetu.

No, Frederiksen ne misli da je kriza prošla. "Mislim da je želja američkog predsjednika ista. Vrlo je ozbiljan u vezi ove teme", rekla je danska premijerka na konferenciji o sigurnosti u Muenchenu.

Cijena ne postoji

Na pitanje voditeljice panela postoji li neka cijena za koju bi Danska prodala Grenland Trumpu, odgovorila je: "Naravno da ne postoji. Možete li odrediti cijenu za neki dio Španjolske? Ili za dio SAD-a?".

"Moramo zaštititi suverene države. Moramo zaštititi pravo naroda na samoodređenje. A Grenlanđani su bili posve jasni: ne žele postati Amerikanci", istaknula je Frederiksen.

Otkako je Trump odustao od carina i vojne opcije, SAD, Danska i Grenland iza zatvorenih vrata vode razgovore o budućnosti otoka, uključujući i u Muenchenu gdje su se Frederiksen i premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen u petak na marginama konferencije sastali s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom.

POGLEDAJTE VIDEO: Napadi na Trumpa, Grenland kao točka prijeloma i nova era moći: Kome su pljeskali u Münchenu?

