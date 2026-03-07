Hrvatski reprezentativac igra sve bolje i nameće se izborniku Daliću

Trenutno je u tijeku utakmica Serie A između Cagliarija i Coma. U 60. minuti rezultat je 1-1, a u strijelce se upisao i hrvatski reprezentativac.

Martin Baturina pogodio je u 14. minuti za vodstvo gostujućeg Coma nakon greške obrane domaćina. To je bivšem dinamovcu već peti pogodak za momčad Cesca Fabregasa ove sezone, nakon što je slabije krenuo u talijansku avanturu.

Uz pet pogodaka Baturina također ima i tri asistencije.

Pogodak Baturine pogledajte ovdje.

