opet zabio /

Hrvatski reprezentativac igra sve bolje i nameće se izborniku Daliću

Hrvatski reprezentativac igra sve bolje i nameće se izborniku Daliću
Foto: Kazimierz Koper/Alamy/Profimedia

To je bivšem dinamovcu već peti pogodak za momčad Cesca Fabregasa ove sezone, nakon što je slabije krenuo u talijansku avanturu

7.3.2026.
16:25
Sportski.net
Kazimierz Koper/Alamy/Profimedia
Trenutno je u tijeku utakmica Serie A između Cagliarija i Coma. U 60. minuti rezultat je 1-1, a u strijelce se upisao i hrvatski reprezentativac.

Martin Baturina pogodio je u 14. minuti za vodstvo gostujućeg Coma nakon greške obrane domaćina. To je bivšem dinamovcu već peti pogodak za momčad Cesca Fabregasa ove sezone, nakon što je slabije krenuo u talijansku avanturu.

Uz pet pogodaka Baturina također ima i tri asistencije.

Pogodak Baturine pogledajte ovdje.

Martin BaturinaSerie AComoCagliari
