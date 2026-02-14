FREEMAIL
NAJAVIO REFERENDUM /

Grmoja ne odustaje od gotovine kao sredstva plaćanja: 'Evo što povezuje SDP, HDZ-u i Možemo!'

Most je predstavio nacrt izmjena Ustava kojim su željeli zaštititi gotovinu, ali nisu uspjeli prikupiti 31 potpis

14.2.2026.
17:00
RTL Danas
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ne odustaje od zaštite gotovine kao sredstva plaćanja.

Iako nisu uspjeli prikupiti potpise saborskih zastupnika za pokretanje ustavnih izmjena, Grmoja je najavio mogućnost referenduma. Most je predstavio nacrt izmjena Ustava kojim su željeli zaštititi gotovinu, ali nisu uspjeli prikupiti 31 potpis. 

"Nedavno smo saznali da nešto što je važno za građane, nije važno za SDP, HDZ-u i Možemo!. Naime, povezuje ih činjenica da su oni po mnogim pitanjima na istim pozicijama, a to je potvrdilo i ovo pitanje. Odbili su dati potpise za ove izmjene ustava", rekao je Grmoja.

Nikola GrmojaGotovina
