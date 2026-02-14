Neslužbeno doznajemo tko je pretrčavao autocestu: Dvoje mrtvih, dvoje teško ozlijeđeno

Trojica muškaraca i jedna žena pretrčavali su autocestu A3, u blizini Novske - kada su ih udarila dva automobila.

Kako nam je potvrđeno u policiji, nesreća se dogodila sinoć oko 21.45 sati. Dvojica pješaka su smrtno stradala na mjestu događaja, dok su jedan pješak i pješakinja zadobili teške tjelesne ozljede. I putnik iz automobila je lakše ozlijeđen. Neslužbeno doznajemo, autocestu su pretrčavali migranti.

"Na mjestu događaja smrtno su stradale dvije osobe, dok su muškarac i žena prevezeni u bolnicu u Novoj Gradišci gdje su im za sad okvalificirane teže tjelesne ozljede. Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija", rekla je Maja Filipović, policijska službenica za odnose s javnošću PU sisačko-moslavačke.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave sisačko-moslavačke.

U vremenu od 22.10 do 01.45 sati za sav promet, južna kolnička traka autoceste A3 na dionici od čvora Novska do čvora Okučani bila je zatvoren, a promet se odvijao obilazno županijskom cestom.