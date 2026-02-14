FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DONOSIMO POPIS /

Bolesni ste? Provjerite koje ljekarne su dežurne ove nedjelje u četiri najveća grada u Hrvatskoj

Bolesni ste? Provjerite koje ljekarne su dežurne ove nedjelje u četiri najveća grada u Hrvatskoj
×
Foto: Patrik Macek/pixsell/Ilustracija

Provjerite koje ljekarne rade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze

14.2.2026.
16:38
danas.hr
Patrik Macek/pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.

U nastavku pogledajte koje ljekarne rade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze. 

DEŽURNE LJEKARNE U ZAGREBU

Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

Ljekarna ZEUS, adresa: Divka Budaka 17, Borongaj (okretište tramvaja)

DEŽURNE LJEKARNE U SPLITU

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4

Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)

DEŽURNE LJEKARNE U RIJECI 

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

DEŽURNE LJEKARNE U OSIJEKU 

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

Ljekarna Park (Dom zdravlja) - Ljekarne Srce, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas doznaje - Sve više opasnih tvari u začinima i čajevima, čak i u ljekarnama!

 

Radno VrijemeRadno Vrijeme NedjeljomLjekarne
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx