Bolesni ste? Provjerite koje ljekarne su dežurne ove nedjelje u četiri najveća grada u Hrvatskoj
Provjerite koje ljekarne rade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze
Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.
U nastavku pogledajte koje ljekarne rade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze.
DEŽURNE LJEKARNE U ZAGREBU
Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3
Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291
Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1
Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4
Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22
Ljekarna ZEUS, adresa: Divka Budaka 17, Borongaj (okretište tramvaja)
DEŽURNE LJEKARNE U SPLITU
Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4
Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)
DEŽURNE LJEKARNE U RIJECI
Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18
DEŽURNE LJEKARNE U OSIJEKU
Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7
Ljekarna Park (Dom zdravlja) - Ljekarne Srce, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV
