SAD izveo 'smrtonosni udar' na brod iz Venezuele. Trump: 'Napravili smo to prije par minuta'

Američka vojska napala je u utorak na Karibima brod s ilegalnom drogom koji je isplovio iz Venezuele, rekli su dužnosnici, u prvoj poznatoj operaciji od nedavnog porasta broja ratnih brodova Trumpove administracije u regiji.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je novinarima nakon obraćanja u Bijeloj kući večeras: "Upravo smo, u posljednjih nekoliko minuta, doslovno udarili na brod, brod koji je prevozio drogu, puno je droge u tom brodu".

Dodao je da "puno droge ulazi u SAD već dugo vremena".

Američka vojska nije odmah komentirala događaj te nije jasno kako je napad izveden. Venezuelsko ministarstvo komunikacija također nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar Reutersa.

Državni tajnik Marco Rubio objavio je na X-u da brodom upravlja "označena narkoteroristička organizacija" te je akciju nazvao smrtonosnim udarom.

Inače, SAD je raspodijelio ratne brodove u južnim Karibima s ciljem ispunjenja Trumpovog obećanja o obračunu s narkokartelima.

