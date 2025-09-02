Novi savezi, oružje, AI... Ovo su tri ključne stvari koje trebate znati o kineskom samitu

Godišnji samit Šangajske organizacije za suradnju (SCO) završio je u kineskom Tianjinu, uz signale o bližem odnosu među članicama u trenutku kada svijet potresaju američke trgovinske politike i carine. Dvodnevni događaj, kojem je prisustvovalo više od 20 čelnika nezapadnih zemalja, doživljen je kao prikaz pekinških ambicija za novi globalni sigurnosni i ekonomski poredak koji predstavlja izazov SAD-u, javlja CNBC.

U prikrivenoj kritici globalne carinske kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, kineski predsjednik Xi Jinping rekao je svojim kolegama u uvodnom govoru u ponedjeljak da „sjene mentaliteta Hladnog rata i nasilništva nisu nestale, a novi izazovi se gomilaju.“

Svijet je ušao u „novu fazu nestabilnosti“ s globalnim upravljanjem na „novom raskrižju“, rekao je Xi, pozvavši na zajedničke napore u izgradnji „pravednijeg i uravnoteženijeg međunarodnog okvira upravljanja.“ Do koje mjere će se pekinško nastojanje da preoblikuje globalni poredak ostvariti, ostaje za vidjeti.

U nastavku donosimo sve što morate znati o samitu u Šangaju koji se odvija u trenutku kada Rusiji istječe 50-dnevni rok koji je američki predsjednik Donald Trump dao Vladimiru Putinu da okonča rat u Ukrajini, ali i uoči Trumpovog izvanrednog obraćanja u Bijeloj kući koje se očekuje nešto prije 20 sati po našem vremenu.

Otapanje indijsko-kineskih odnosa

Samit u Šangaju otvara novo poglavlje indijsko-kineskih odnosa. Indijski premijer Narendra Modi i kineski predsjednik Xi Jinping održali su, naime, svoj prvi sastanak na kineskom tlu u sedam godina, dijeleći viziju partnerstva, a ne rivalstva. Čelnici dviju najmnogoljudnijih zemalja svijeta, koje zajedno imaju oko 2,8 milijardi ljudi, obećali su pojačati suradnju i raditi na rješavanju dugotrajnog graničnog spora.

Zbližavanje dolazi dok obje zemlje trpe pritisak zbog visokih američkih carina. „Modi i Xi koristili su sve diplomatske izraze kako bi signalizirali novopronađenu posvećenost ... djelomično potaknutu visokim Trumpovim carinama na obje zemlje“, rekla je Wendy Cutler, potpredsjednica Asia Society Policy Institutea.

Ipak, Indija ostaje oprezna zbog poplave jeftinog kineskog uvoza koji prijeti domaćoj industriji, a granični sporovi daleko su od rješenja. Odnos Kine i Pakistana također ostaje osjetljiva točka u odnosima New Delhija i Pekinga.

„Poboljšanje trgovinskih veza neće biti lako,“ dodala je Cutler, napominjući da će New Delhi vjerojatno zadržati restriktivne mjere nakon niza antidampinških postupaka protiv kineskog uvoza.

Trojka Xi, Putin, Modi

Samit je također zabilježio kako Xi, Modi i ruski predsjednik Vladimir Putin poziraju držeći se za ruke i uz smijeh na marginama sastanka, i opet, u trenutku kada SAD optužuje Indiju i Kinu da pomažu Moskvi u ratu protiv Ukrajine.

Indija, koju je Washington dugo nastojao pridobiti kao protutežu Kini, našla se na meti visokih Trumpovih carina. Kremlj je, s druge strane, odbacio američke pokušaje da donese mir u Ukrajini. Peking se pak s SAD-om nastavlja sukobljavati oko trgovine, tehnologije i geopolitičkih pitanja.

Simbolika zajedničkog nastupa trojice čelnika projicira Kinu kao alternativnog partnera SAD-u. Trump „udahnuje novi život“ u samit, dajući Kini priliku da svoju diplomaciju prikaže pouzdanijom od američke, smatra Jeremy Chan, viši analitičar u Eurasia Groupu.

Modi je svom ruskom kolegi rekao da Indija i Rusija stoje rame uz rame čak i u teškim vremenima, nakon što ga je Putin nazvao svojim „dragim prijateljem,“ opisujući njihove odnose kao „prijateljske i povjerljive.“ Kasnije u ponedjeljak, Modi je na X-u objavio fotografiju s Putinom u ruskoj oklopljenoj limuzini Aurus.

„Indija ovime oportunistički šalje signal Washingtonu da ima strateške opcije, ne samo u Pekingu, nego i u Moskvi,“ rekao je Chan. Za Rusiju SCO također ostaje jedna od rijetkih međunarodnih platformi na kojoj Putin nije u defanzivi, naglašavajući trajne veze Moskve s utjecajnim azijskim partnerima unatoč zapadnim sankcijama.

Partnerstvo u AI-u i nova razvojna banka

Tianjinska deklaracija Vijeća SCO-a ponovno je potvrdila obveze jačanja suradnje u području umjetne inteligencije, naglašavajući „jednaka prava svih zemalja na razvoj i korištenje AI-a.“ To je uslijedilo nakon izjava premijera Li Qianga na drugoj AI konferenciji u Šangaju prošlog mjeseca, gdje je predložio osnivanje organizacije za koordinaciju globalnih napora u reguliranju brzo razvijajuće AI tehnologije.

Članice SCO-a, u zajedničkoj deklaraciji, obvezale su se surađivati na smanjenju rizika i poboljšanju sigurnosti i odgovornosti AI-ja u korist čovječanstva, uz provedbu plana zajedničke suradnje i razvoja AI-a. U priopćenju nakon SCO AI Foruma o suradnji održanog u svibnju, Peking je pozvao članice da zajedno izgrade centar za primjenu AI-ja, obećavši promociju otvorenih AI modela i dijeljenje naprednih tehnologija.

„Peking se usmjerio na ‘open-source (velike jezične modele)’ kao infrastrukturu produktivnosti,“ rekao je Paul Triolo, partner u DGA Groupu, dodajući da izazov leži u tome „kako ili hoće li se regulirati korištenje open-source modela preko granica.“

Neke članice složile su se osnovati razvojnu banku SCO-a, što bi bio značajan korak u dugogodišnjem cilju bloka da uspostavi alternativni platni sustav koji bi smanjio ovisnost o američkom dolaru. Kina je najveći dioničar Azijske infrastrukturne investicijske banke, pokrenute 2014. za financiranje projekata u zemljama u razvoju, kao izravni izazov Svjetskoj banci i Azijskoj razvojnoj banci.

Iako bi predložena razvojna banka mogla biti manja od AIIB-a, ona odražava Xijevu ambiciju da se pozicionira kao „arhitekt“ kineski vođenog okvira globalnog upravljanja, rekao je Steven Okun, izvršni direktor konzultantske kuće APAC Advisors. Peking je također obećao 2 milijarde juana (280 milijuna USD) bespovratne pomoći za članice ove godine i dodatnih 10 milijardi juana (1,4 milijarde USD) zajmova članicama organizacije u sljedeće tri godine.

Vojna parada u Pekingu: Xi, Kim i Putin rame uz rame

Posljednje, ali ne i najmanje važno, bit će vojna parada koju svijet s nestrpljenjem očekuje - najveća u povijesti Kine. Predsjednik Xi Jinping nastojat će se predstaviti kao čuvar novog međunarodnog poretka nakon dominacije SAD-a, navodi Reuters.

Više od 20 svjetskih čelnika, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una, okupit će se u Pekingu 3. rujna na obilježavanju 80. obljetnice japanske kapitulacije u Drugom svjetskom ratu.

Vojnu paradu i njezine ključne trenutke pratite na net.hr-u i u našim emisijama RTL Danas i RTL Direkt.

Spektakl osmišljen do najsitnijih detalja trebao bi prikazati kinesku vojnu moć i diplomatski utjecaj u vrijeme dok Trump smanjuje inozemnu pomoć, povlači se iz međunarodnih institucija i vodi trgovinski rat protiv saveznika i rivala.

Neviđeno zajedničko pojavljivanje Xija uz Putina i Kima, koji će nadgledati prikaz najmodernije opreme poput hipersoničnih projektila i dronova, moglo bi postati definicijska slika parade – svojevrsna "osovina prevrata" koja prkosi Zapadu.

Za Kima, koji je u Kinu stigao svojim posebnim vlakom, ovo će biti prvo veliko multilateralno pojavljivanje i prvi put u 66 godina da sjevernokorejski vođa sudjeluje na kineskoj vojnoj paradi.

"Prisutnost Vladimira Putina, iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana i Kima Jong Una naglašava kinesku ulogu kao vodeće autoritarne sile svijeta", rekao je Neil Thomas iz Asia Society Policy Institutea. Dodao je da veći broj čelnika iz srednje, zapadne i jugoistočne Azije, u odnosu na paradu 2015., pokazuje napredak Pekinga u regionalnoj diplomaciji.

Prema državnoj agenciji Xinhua, svečanost počinje u 9 sati po lokalnom vremenu odnosno, u 3 sata ujutro po našem vremenu. Od zapadnih čelnika sudjeluju samo slovački premijer Robert Fico i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, obojica kritičari sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini.

Dok neki stanovnici po frizerskim salonima zahtijevaju patriotske i vojne frizure uoči parade, entuzijazam nije sveopći. Središte Pekinga tjednima je paralizirano sigurnosnim mjerama i kontrolama prometa. Lokalne vlasti diljem zemlje mobilizirale su desetke tisuća volontera i članova Komunističke partije za praćenje potencijalnih znakova nemira, pokazuje Reutersova analiza oglasa za novačenje.

