S pomerancem izazvao neviđenu dramu: Pogledajte gdje se ovaj čovjek popeo, otkriveno i zašto

Prosvjednika koji se u utorak sa psom popeo na toranj sa satom na londonskom željezničkom kolodvoru King's Cross sigurno su spustili vatrogasci.

Prosvjednik je nosio transparent na kojem je pisalo "Iran pripada svom narodu". Muškarac, odjeven u crnu majicu s natpisom "ne ratu", jutros se popeo na građevinu držeći psa pomeranca u ruci.

Vatrogasci su se popeli i tri sata nagovarali aktivista da se spusti. Na kraju im je pristao predati psa i dopustio je da ga spuste na tlo.

Promatrači su klicali tijekom sigurnog spuštanja psa, a prosvjednik je pristao sići neposredno prije podneva. Glasnogovornik britanske prometne policije rekao je da su policajci pozvani zbog "dojava o osobi u nesigurnom položaju".

Uhićen je

"Policajci su izašli na teren zajedno s drugim hitnim službama, a muškarac je sigurno uklonjen s položaja i uhićen zbog sumnje na remećenje javnog reda", dodaje se u izjavi. Vatrogasci s dva vozila pomagali su policji tijekom intervencije.

A man climbed onto King’s Cross Station in London this morning, taking his small dog with him.



He hung a flag that read “Freedom for Iran” and is wearing a shirt with the slogan “No to war.”



Police are currently at the scene. pic.twitter.com/Jbz6tp2UIb — The Jewish Chronicle (@JewishChron) September 2, 2025

Dio željezničke stanice bio je zatvoren za putnike jer je Network Rail, koji upravlja stanicom, izolirao područje ispod mjesta gdje je stajao prosvjednik. U objavi na X-u, kasnije su potvrdili da incident nije utjecao na željeznički promet i da podržavaju hitne službe u sigurnom rješavanju situacije.

Muškarac je navodno snimao selfieje i obavljao videopozive na tornju, prenosi Guardian.

Oko tornja postavljen je kordon, a prosvjednik je neposredno prije podneva spakirao svoj transparent i bio spušten na tlo.

