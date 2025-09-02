Eva ima sedam godina i otkrila je koji je njen najveći san: 'Da rat završi...'

Učenici diljem Ukrajine u ponedjeljak su se vratili u školske klupe. Započeli su novu nastavnu godinu u sjeni ruske invazije, a satovi se sada održavaju pod zemljom, piše Independent.

Od početka rata u veljači 2022. ukrajinske su škole morale pronaći načine kako očuvati obrazovanje. U selu Bobryk u sjevernoj regiji Sumi, nedaleko od bojišta, nastava se već dvije godine održava u podrumu.

Ta odluka donesena je jer zračne uzbune znaju trajati i do 20 sati, što onemogućuje normalan rad učionica u prizemlju. Ravnatelj Oleksij Korenivski naglašava koliko je važno da nastava ide dalje.

Nekad vlažan podrum preuređen u učionicu

"Moramo učiniti sve da se ova generacija ne izgubi. Vrijeme je jedino što se ne može nadoknaditi", rekao je Korenivski.

Škola se nalazi u administrativnoj zgradi koja nikada nije bila namijenjena nastavi. Nekada vlažan i mračan podrum preuređen je, ugrađena je ventilacija, uvedena struja i postavljen novi pod. Improvizirane podzemne učionice uske su, bez prozora i vrata te su često odvojene tek plastičnim zavjesama.

"Nažalost, ovaj 'susjed' ne ide nikuda”, kaže ravnatelj, misleći na Rusiju.

'Često nas bombardiraju jer smo blizu teškog susjeda'

Bobrik broji oko 2000 stanovnika, a škola je mala, s razredima od desetak učenika. Ove godine u prvi razred upisalo je tek sedmero djece.

"Naša je regija uz samu Rusiju. Zato nam je teško, zato nas tako često bombardiraju jer smo blizu tog teškog susjeda", rekao je ravnatelj.

Škola danas ima nešto više od 100 učenika, no oko deset posto ih je otišlo otkako je počela invazija, a odljev traje i dalje. Među onima koji se spremaju otići je 15-godišnja Vlada Mihajlik. S mlađim bratom od 11 godina uskoro seli u Austriju jer je majka procijenila da je postalo preopasno.

"Dobro nam je, ali često je tužno. Stalno čujemo ‘Šahede’ (dronove) i eksplozije", kaže Vlada.

Njezin najveći san: 'Da rat završi'

Nastava u podrumu za nju je postala rutina. Zbog skučenog prostora škola radi u dvije smjene i s kraćim odmorima. Stara školska zgrada iz ranog 20. stoljeća, prostrana i lijepa, danas zjapi prazna i čeka kraj rata da se učenici vrate u nju.

Sedmogodišnja Eva Tui započela je treću godinu školovanja pod zemljom. Svjesna je da su u podzemnim učionicama zbog rata i sirena. Kao i ostala djeca, želi se čim prije vratiti u pravu učionicu, kaže da je tamo više kao kod kuće.

A njezin najveći san: "Da rat završi".

