Trump se danas obraća iz Ovalnog ureda: Nagađalo se da je preminuo, sve zbog čudnih podljeva

Donald Trump danas će u Ovalnom uredu održati posebno predsjedničko obraćanje, a svi nagađaju temu njegova govora. U službenom dnevnom rasporedu Bijele kuće pojavila bilješka: "Predsjednik će dati objavu".

Iznenadno obraćanje zakazano je za 14 sati po lokalnom vremenu (19 sati po srednjoeuropskom), a detalje njegova govora pratite uživo na Net.hr-u.

Trump je viđen kako odlazi igrati golf

Sve dolazi nakon što se 79-godišnji Trump javno obrušio na nagađanja o svom zdravlju. Glasine su krenule kada su fotografije pokazale tamne podljeve na stražnjoj strani njegove ruke.

"NIKAD SE U ŽIVOTU NISAM OSJEĆAO BOLJE", napisao je u kratkoj objavi na Truth Socialu u nedjelju navečer.

Trump je u ponedjeljak viđen kako ulazi u kolonu vozila u zlatnoj bejzbolskoj kapi s natpisom "USA" na putu prema svom Trump National Golf Clubu, čime je dodatno pokušao pokazati da je u dobroj formi, piše Metro.

'Trump is dead'

Njegov raspored prošlog tjedna bio je prazan od srijede do petka, a produženi vikend za Praznik rada proveo je u Washingtonu bez javnih nastupa. Unatoč tomu, društvene mreže preplavile su glasine da je preminuo. Prema podacima platforme X, do subote ujutro objavljeno je oko 160.000 postova s frazom "TRUMP IS DEAD".

U ponedjeljak navečer hashtag #Trumpisdead i dalje je bio u trendu, unatoč njegovim brojnim pojavljivanjima u javnosti i tipičnim objavama na društvenim mrežama u kojima napada dužnosnike Bijele kuće.

Špekulacije o njegovom zdravstvenom stanju izazvale su fotografije na kojima se vidi loše nanesen korektor na njegovoj ruci, što je potaknulo priče o podljevima i medicinskim zahvatima.

Foto: Profimedia

Modrica na ruci pokrenula sve špekulacije

Potpredsjednik JD Vance, pokušavajući zaustaviti glasine, samo ih je dodatno raspirio izjavom da je spreman preuzeti dužnost "u slučaju strašne tragedije".

Posljednje službeno izvješće o Trumpovu zdravlju objavljeno je u srpnju, kada je Bijela kuća potvrdila da boluje od kronične venske insuficijencije, bolesti vena koja uzrokuje oticanje nogu.

Predsjednik se dosad nije oglasio o nekoliko važnih tema, uključujući ostavku ravnatelja Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) zbog sukoba oko cjepiva.

