Ženi iz čamca ispale naočale u jezero: Zaronila da ih pronađe i nije se vratila na površinu...

Žena je poginula u Hamburgu nakon što je pokušala pronaći naočale koje su joj iz čamca pale u jezero Alster blizu pristaništa, rekla je policija u ponedjeljak.

Vjeruje se da je 57-godišnjakinja zaronila ispod mola kako bi ih potražila, no nije se vratila na površinu.

Njeno beživotno tijelo je potom izvučeno iz vode i nije ju bilo moguće reanimirati. Prolaznici su obavijestili hitne službe.

Dvojica muškaraca nestala u vodama u Hamburgu

Također, dvojica muškaraca su nestala dok su plivala u vodama u Hamburgu u nepovezanim incidentima u nedjelju, prema vlastima.

Četrdesetogodišnji muškarac je skočio u rijeku Labu i brzo ga je odnijela struja, rekla je policija. Drugi 46-godišnjak je plivao drugdje u gradu kada je odjednom nestao pod vodom, kazala je policija.

