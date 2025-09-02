Rame uz rame: Xi nazvao Putina 'dobrim prijateljem', a on njemu: 'Uvijek smo bili zajedno, a tako i ostaje'

Odnosi Kine i Rusije su primjer odnosa između dviju velikih sila koje karakterizira prijateljstvo susjeda, sveobuhvatna strateška koordinacija i obostrana korisna suradnja, prenose u utorak svjetske agencije riječi čelnika dviju zemalja.

Kineski predsjednik Xi Jinping nazvao je ruskog kolegu "svojim dobrim prijateljem"na početku njihovog susreta u Pekingu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna osnažiti strateško partnerstvo s Kinom i ojačati kontakte s Pekingom na visokoj razini, prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA.

U ozračju globalnih napetosti, Xi Jinping i Vladimir Putin u utorak nisu krili svoju bliskost, a ruski predsjednik je za odnose između Kine i Rusije rekao da su "bez presedana".

Xi je pozdravio "potpunu stratešku suradnju" između dvije zemlje i izrazio volju za suradnjom na "izgradnji globalnog sustava vladanja koji bi bio pravedniji i razumniji".

Peking teži biti snažan glasnik novog globalnog upravljanja suočen, kako je rekao, sa zapadnom hegemonijom, faktorom nestabilnosti i nepravde.

Osudio je "činove zastrašivanja" i "mentalitet hladnog rata i sukob između blokova" koji je u tijeku.

Ruski predsjednik sudjelovao je na regionalnom samitu u Tianjinu, na sjeveru zemlje, a u srijedu bi trebao nazočiti velikoj vojnoj paradi u Pekingu u povodu 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata i pobjede nad militarističkim Japanom.

Xi je u svibnju nazočio na sličnoj vojnoj paradi u Moskvi.

Prisustvovanje paradi "odavanje je počasti postignućima naših naroda, ruskog naroda i kineskog naroda, te potvrda ključne uloge koju su naše zemlje odigrale u pobjedi na europskoj i azijskoj osovini", rekao je Putin.

"Uvijek smo bili zajedno tada i ostajemo zajedno i sada", dodao je.

Kina i Rusija su u napetim odnosima sa Zapadom i Sjedinjenim Državama. U Tianjinu, predsjednik Putin, unatoč sastanku s Donaldom Trumpom na Aljasci 15. kolovoza, nije pokazao znakove popuštanja pod pritiskom američkog predsjednika da se riješi sukob u Ukrajini.

Kina i Sjedinjene Države su se početkom 2025. našle u ratu oko carina. Odnosi Rusije i Kine zategnuti su i s Europom.

Ukrajinski saveznici zamjeraju Pekingu potporu Rusiji u ratu.

Kina se brani od tih optužbi i poziva se na svoju neutralnost, optužujući za uzvrat Zapad da naoružavanjem Ukrajine samo produljuje oružani sukob.

