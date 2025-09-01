Zašto svijet strepi od ovog čovjeka? Izgovorio riječi koje izazivaju jezu: 'Dragi prijatelju...'
Indijski premijer ranije je na 'X'-u objavio sliku sebe i Putina unutar oklopne limuzine Aurus koju koristi čelnik Kremlja, američko veleposlanstvo odgovorilo na samit objavom na društvenim mrežama
Indijski premijer Narendra Modi rekao je Vladimiru Putinu da su njihove zemlje stajale rame uz rame čak i u teškim vremenima.
To se događa nakon što je Putin Modija nazvao svojim "dragim prijateljem" i nakon što su njih dvojica fotografirani kako zajedno putuju na bilateralni sastanak na summitu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u Kini.
Modi je ranije na 'X'-u objavio sliku sebe i Putina unutar oklopne limuzine Aurus koju koristi čelnik Kremlja.
Modi je na bilateralnom sastanku rekao Putinu da su Indija i Rusija ostale zajedno čak i u teškim vremenima, objavio je Sky News.
'Rame uz rame'
"Čak i u najtežim situacijama, Indija i Rusija su uvijek hodale rame uz rame", rekao je Modi i dodao: "Naša bliska suradnja važna je ne samo za narod obje zemlje, već i za globalni mir, stabilnost i prosperitet."
Na bilateralnom sastanku, Putin se Modiju na ruskom obratio s "Poštovani gospodine premijeru, dragi prijatelju".
"Rusija i Indija već desetljećima održavaju posebne odnose, prijateljske i pune povjerenja. To je temelj za razvoj naših odnosa u budućnosti", rekao je Putin.
Modi je rekao da pozdravlja nedavne napore usmjerene na okončanje rata u Ukrajini.
"Nadamo se da će sve strane konstruktivno krenuti naprijed. Mora se pronaći način da se sukob što je prije moguće okonča i uspostavi trajni mir", rekao je Modi.
Reagiralo veleposlanstvo SAD-a
Svijet je s pažnjom popratio sve što se dogodilo u Kini. Tako je i Američko veleposlanstvo u Indiji na društvenim mrežama objavilo kako partnerstvo između New Delhija i Washingtona "nastavlja dosezati nove visine".
Kina i Indija su najveći kupci sirove nafte od Rusije, drugog najvećeg svjetskog izvoznika.
Podsjetimo, sve se događa na samitu u Kini na kojem su se na marginama sastali i kineski čelnik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin.
Kineski i ruski čelnici, koji su blisko povezani onim što su nazvali "neograničenim" partnerstvom, razgovarali su o Putinovom nedavnom sastanku s Donaldom Trumpom, prema riječima dužnosnika Kremlja, koji nije dao daljnje detalje.
Bilateralni sastanak bio je jedan od nekoliko sastanaka Xija u nedjelju, koji je domaćin godišnjeg summita Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u Tianjinu. SCO je blok od 10 euroazijskih zemalja, a summitu prisustvuju i čelnici 16 zemalja promatrača ili "partnera u dijalogu".
'Izgradnja novih odnosa'
Xi je osobno pozdravio nekoliko čelnika, uključujući indijskog premijera Narendru Modija i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, prije nego što su delegati prisustvovali službenom prijemu, objavio je The Guardian.
Xi je na prijemu dobrodošlice rekao da je u prošlom stoljeću došlo do "značajnog porasta nestabilnosti, neizvjesnosti i nepredvidivih čimbenika" te da je SCO postao "važna snaga u promicanju izgradnje nove vrste međunarodnih odnosa i zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo".
Snimka koju su objavili ruski državni mediji prikazuje Xija i Putina, koji su u Tianjin stigli u pratnji visokih političara i poslovnih predstavnika, kako se toplo pozdravljaju na fotografskom pozivu prije nego što su pozvali prevoditelja na dug i "živahan" razgovor.
Očekuje se da će Putin i nekoliko drugih sudionika ostati na vojnoj paradi u Pekingu u srijedu u povodu obilježavanja 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata, koji Kina naziva ratom otpora protiv japanske agresije. Očekuje se da će prisustvovati i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un.
Samit u Tianjinu najveći jeod svog osnivanja 2001. godine. SCO je ključni dio pekinških nastojanja za jačim multilateralnim alternativama zapadnim ili blokovima predvođenim SAD-om poput NATO-a.
'Učvršćivanje solidarnosti'
Putin je u subotu za kinesku državnu novinsku agenciju Xinhua rekao da će sastanak SCO-a "učvrstiti solidarnost" među euroazijskim narodima i "pomoći u oblikovanju pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka".
Čini se da je ostvarenju cilja doprinijela previranja uzrokovana Trumpovim tarifnim režimom i drugim vanjskopolitičkim potezima. Sastanak Modija i Xija održan je pet dana nakon što je Washington uveo kažnjavajuće tarife od 50 posto na indijsku robu zbog Delhijevih kupnji ruske nafte.
To je Modijev prvi posjet Kini u sedam godina, a dolazi usred napora Kine i Indije da obnove trgovinske veze i riješe dugogodišnje granične sporove na Himalaji.
Xi je rekao da bi kinesko-indijski odnosi mogli biti "stabilni i dalekosežni" ako bi se obje strane usredotočile na međusobno gledanje kao na partnere, a ne kao na suparnike, izvijestili su državni mediji.
POGLEDAJTE VIDEO Šok za Europu!Umjesto izolacije Rusije – Zapad ostaje sam protiv pola svijeta?