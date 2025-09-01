Zašto svijet strepi od ovog čovjeka? Izgovorio riječi koje izazivaju jezu: 'Dragi prijatelju...'

Indijski premijer Narendra Modi rekao je Vladimiru Putinu da su njihove zemlje stajale rame uz rame čak i u teškim vremenima.

To se događa nakon što je Putin Modija nazvao svojim "dragim prijateljem" i nakon što su njih dvojica fotografirani kako zajedno putuju na bilateralni sastanak na summitu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u Kini.

Modi je ranije na 'X'-u objavio sliku sebe i Putina unutar oklopne limuzine Aurus koju koristi čelnik Kremlja.

Modi je na bilateralnom sastanku rekao Putinu da su Indija i Rusija ostale zajedno čak i u teškim vremenima, objavio je Sky News.

'Rame uz rame'

"Čak i u najtežim situacijama, Indija i Rusija su uvijek hodale rame uz rame", rekao je Modi i dodao: "Naša bliska suradnja važna je ne samo za narod obje zemlje, već i za globalni mir, stabilnost i prosperitet."

Na bilateralnom sastanku, Putin se Modiju na ruskom obratio s "Poštovani gospodine premijeru, dragi prijatelju".

"Rusija i Indija već desetljećima održavaju posebne odnose, prijateljske i pune povjerenja. To je temelj za razvoj naših odnosa u budućnosti", rekao je Putin.

Modi je rekao da pozdravlja nedavne napore usmjerene na okončanje rata u Ukrajini.

"Nadamo se da će sve strane konstruktivno krenuti naprijed. Mora se pronaći način da se sukob što je prije moguće okonča i uspostavi trajni mir", rekao je Modi.

Reagiralo veleposlanstvo SAD-a

Svijet je s pažnjom popratio sve što se dogodilo u Kini. Tako je i Američko veleposlanstvo u Indiji na društvenim mrežama objavilo kako partnerstvo između New Delhija i Washingtona "nastavlja dosezati nove visine".

Kina i Indija su najveći kupci sirove nafte od Rusije, drugog najvećeg svjetskog izvoznika.

Podsjetimo, sve se događa na samitu u Kini na kojem su se na marginama sastali i kineski čelnik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Kineski i ruski čelnici, koji su blisko povezani onim što su nazvali "neograničenim" partnerstvom, razgovarali su o Putinovom nedavnom sastanku s Donaldom Trumpom, prema riječima dužnosnika Kremlja, koji nije dao daljnje detalje.

Bilateralni sastanak bio je jedan od nekoliko sastanaka Xija u nedjelju, koji je domaćin godišnjeg summita Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u Tianjinu. SCO je blok od 10 euroazijskih zemalja, a summitu prisustvuju i čelnici 16 zemalja promatrača ili "partnera u dijalogu".

'Izgradnja novih odnosa'

Xi je osobno pozdravio nekoliko čelnika, uključujući indijskog premijera Narendru Modija i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, prije nego što su delegati prisustvovali službenom prijemu, objavio je The Guardian.

Xi je na prijemu dobrodošlice rekao da je u prošlom stoljeću došlo do "značajnog porasta nestabilnosti, neizvjesnosti i nepredvidivih čimbenika" te da je SCO postao "važna snaga u promicanju izgradnje nove vrste međunarodnih odnosa i zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo".

Snimka koju su objavili ruski državni mediji prikazuje Xija i Putina, koji su u Tianjin stigli u pratnji visokih političara i poslovnih predstavnika, kako se toplo pozdravljaju na fotografskom pozivu prije nego što su pozvali prevoditelja na dug i "živahan" razgovor.

Očekuje se da će Putin i nekoliko drugih sudionika ostati na vojnoj paradi u Pekingu u srijedu u povodu obilježavanja 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata, koji Kina naziva ratom otpora protiv japanske agresije. Očekuje se da će prisustvovati i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un.

Samit u Tianjinu najveći jeod svog osnivanja 2001. godine. SCO je ključni dio pekinških nastojanja za jačim multilateralnim alternativama zapadnim ili blokovima predvođenim SAD-om poput NATO-a.

'Učvršćivanje solidarnosti'

Putin je u subotu za kinesku državnu novinsku agenciju Xinhua rekao da će sastanak SCO-a "učvrstiti solidarnost" među euroazijskim narodima i "pomoći u oblikovanju pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka".

Čini se da je ostvarenju cilja doprinijela previranja uzrokovana Trumpovim tarifnim režimom i drugim vanjskopolitičkim potezima. Sastanak Modija i Xija održan je pet dana nakon što je Washington uveo kažnjavajuće tarife od 50 posto na indijsku robu zbog Delhijevih kupnji ruske nafte.

To je Modijev prvi posjet Kini u sedam godina, a dolazi usred napora Kine i Indije da obnove trgovinske veze i riješe dugogodišnje granične sporove na Himalaji.

Xi je rekao da bi kinesko-indijski odnosi mogli biti "stabilni i dalekosežni" ako bi se obje strane usredotočile na međusobno gledanje kao na partnere, a ne kao na suparnike, izvijestili su državni mediji.

