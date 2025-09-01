Rusi sabotirali avion Ursule von der Leyen: Onesposobili joj GPS u avionu

Sumnjivi ruski napad ometanjem onesposobio je GPS navigacijske usluge u bugarskoj zračnoj luci u nedjelju.

Avion u kojem je bila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bio je prisiljen sletjeti služeći se papirnatim kartama, izvijestio je Financial Times pozivajući se na tri dužnosnika upoznata sa situacijom.

Dok se približavao zračnoj luci u Plovdivu u nedjelju poslijepodne, zrakoplov s von der Leyen ostao je bez elektroničkih navigacijskih pomagala, potvrdila je bugarska Uprava za kontrolu zračnog prometa.

Kremlj se nije oglasio

GPS "ometanje" ili "lažiranje", koje ometa pristup satelitskom navigacijskom sustavu, taktika je koju je Rusija prethodno koristila kako bi izazvala kaos civilima.

Tu tehniku ​​​​su povijesno koristile vojne i obavještajne službe za zaštitu osjetljivih lokacija.

"GPS na cijelom području zračne luke se ugasio", rekao je jedan od dužnosnika.

Pilot je bio prisiljen kružiti oko zračne luke sat vremena prije nego što je konačno donio odluku o ručnom slijetanju zrakoplova - koristeći samo analogne karte za navigaciju, prenosi Daily Mail.

"To je bilo nepobitno ometanje", dodali su.

Kremlj i Europska nisu se još oglasili.

U izjavi nakon sumnje na sabotažu, bugarska Uprava za kontrolu zračnog prometa izjavila je da je došlo do "značajnog porasta" takvih incidenata od ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022.

"Ove smetnje ometaju točan prijem GPS signala, što dovodi do raznih operativnih izazova za zrakoplove i zemaljske sustave", rekla je uprava.

