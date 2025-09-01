Krvnik bez lica skončao s kebabom u ruci: 'Zeznuo' ga je dječak koji mu je bio ljudski štit

Krvnik ISIL-a Jihadi John, koji se rodio kao Mohammed Emwazi držao je kebab u ruci kada ga je britanski dron likvidirao, rekao je šef misije.

Šefovi obavještajne agencije čekali su da dječak koji je bio s njim napusti područje prije nego što su naredili napad u Raqqi u Siriji.

Raketa Hellfire gotovo je prekinuta kada se dječak vratio, no srećom, blokirala su ga vozila. Vojni dužnosnik rekao je da su operaciju vodili specijalisti za dronove USAF-a i RAF-a u Kataru, a podržavali su ih agenti u Siriji.

Objasnili su da su pratili Emwazija šest tjedana i proučavali njegov obrazac ponašanja. Ključno je bilo posjećivanje zgrade u blizini džamije. Stigao bi u kamionetu i zadržao se u zgradi oko tri do četiri minute.

"Tim je pitao MI6 o zgradi i odgovor je bio da se radi o kebabdžinici", rekli su za The Sun.

"Tog dana izašao je iz kebabdžinice, a dječak je otrčao igrati nogomet. To je bila naša prilika“, dodali su.

"Emwazi je ispario, s kebabom u ruci", dodali su.

Emwazi, rođen u Kuvajtu, pridružio se terorističkoj ćeliji zajedno s trojicom drugih Britanaca koji su nazivani IS Beatlesima. Pogubili su najmanje 29 talaca - jedan od njih bio je humanitarni radnik David Haines.

Susjedi su ga opisali tihim i sramežljivim

Emwazi je stigao u Britaniju kada je imao šest godina i činilo se da prihvaća britanski život. Igrao je nogomet po ulicama i bio navijač Manchester Uniteda.

Susjedi su rekli da je bio pristojan, tih i sramežljiv dječak koji je bio marljiv u svojoj školi Crkve Engleske, gdje je bio jedini musliman u razredu.

Navodno su mu se u srednjoj školi Quintin Kynaston Community Academy u Londonu, rugali zbog lošeg zadaha.

Na studiju računarstva Westminster počeo se mijenjati. Sveučilište je bilo povezano s nekoliko zagovornika radikalnog islama, a čini se da je Emwazi pao pod njihov utjecaj.

Počeo je posjećivati ​​različite džamije i bio je poznat po druženju s Bilalom el-Berjawijem, koji je prije tri godine poginuo u napadu dronom u Somaliji.

U kolovozu 2009., nakon što je diplomirao, Emwazi je s prijateljima odletio u Tanzaniju u istočnoj Africi i rekao vlastima da idu na safari u potrazi za divljim životinjama.

No, skupini je odbijen ulazak i ukrcani su u avion za Nizozemsku, gdje je Emwazi kasnije tvrdio da ga je ispitivao agent MI5 po imenu "Nick".

Emwazijeva mržnja prema Zapadu upravo je proizašla iz nepravednog načina na koji su s njim postupali MI5 i Scotland Yard.

U kolovozu 2014. terorist je viđen kako prijeti zemlji odrubljivanjem glave američkom novinaru Jamesu Foleyju, u scenama koje su šokirale svijet.

Otkriven zbog naglaska

Emwazi je objavio još dva isječka brutalnog odrubljivanja glave, prvi drugog američkog novinara - Stevena Sotloffa - i drugi britanskog humanitarnog radnika Davida Hainesa.

Osim Hainesa, Foleyja i Sotloffa, među žrtvama bande bili su i Amerikanci Peter Kassig i Kayla Mueller.

Robert Hannigan, bivši direktor GCHQ-a, britanske obavještajne agencije, rekao je da su Emwazijev glas i britanski naglasak bili ključni za otkrivanje njegovog identiteta.

U 2019. godini u dokumentarcu je rekao: "Utrkivali smo se da saznamo tko je on - njegova veličina, ruke, ali prije svega, njegov glas, činili su ga prilično lakim za identifikaciju."

Emwazi je navodno koristio vrlo jaku enkripciju i virtualne privatne mreže za komunikaciju te je brisao podatke sa svakog računala koje je koristio kako bi se maksimalno zaštitio.

Redovito se okruživao ženama i djecom kako bi se što više zaštitio, znajući da je relativno siguran dok su civili oko njega.

Detalji o njegovoj smrti dolaze nakon što je njegov suučesnik, El Shafee Elsheikh - poznat kao Jihadi Ringo - podnio zahtjev za povratak u svoju "domovinu" Britaniju kako bi bio bliže obitelji i prijateljima.

Partner se želi vratiti u Britaniju

Elsheikh je rođen u Sudanu i odrastao u Londonu, ali mu je britansko državljanstvo oduzeto 2018. godine. Zbog njegovih zločina sudi mu savezna porota u Virginiji. Osuđen je već na osam doživotnih kazni zatvora.

Sada je podnio zahtjev za premještaj iz zatvora u Coloradu u britanski zatvor u okviru Međunarodnog programa transfera zatvorenika, tvrdeći da bi želio biti bliže obitelji i prijateljima, izvještava The Sun.

Obitelji žrtava strahuju da bi Elsheikh mogao biti premješten negdje poput londonskog Belmarsha gdje osuđenici imaju pristup brojnim luksuzima poput televizora i igraćih konzola te se mogu družiti s drugim ekstremistima.

Zamjenik pomoćnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Sebastian Gorka, nedavno je pozvao Ujedinjeno Kraljevstvo da ispuni 'obvezu' da primi natrag Britance IS-a.

Bethany Haines (28), kći ubijenog humanitarca, također je nedavno izrazila strah da će druga članica terorističke ćelije Beatlesa, Alexanda Kotey, pokušati slijediti primjer Eisheika i podnijeti zahtjev za premještaj u britanski zatvor.

