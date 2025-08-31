Izrael ubio 'Čovjeka bez lica': 'Poslan je na dno pakla'

Izrael je u nedjelju objavio da je zloglasni glasnogovornik Hamasa Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout, alias Abu Obeida, ubijen u izraelskom zračnom napadu u gradu Gazi u sjevernom Pojasu Gaze dan ranije.

Poznatiji je pod imenom "čovjek bez lica".

Izraelske obrambene snage i Shin Bet isprva su rekli samo da je meta subotnjeg napada bio visoki operativac Hamasa. Ipak, izvješća su brzo identificirala operativca kao glasnogovornika zloglasne terorističke skupine, a premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je identifikaciju na tjednom sastanku kabineta u nedjelju, objavio je Times of Israel.

Ishod napada isprva nije bio jasan. Neimenovani izraelski sigurnosni izvori izrazili su oprezni optimizam u pogledu Abu Obeide, prije nego što je ministar obrane Israel Katz u nedjelju potvrdio da je napad bio uspješan. U objavi na X-u, Katz je napisao da je dugogodišnji glasnogovornik „poslan da se na dnu pakla sastane sa svim eliminiranim članovima osovine zla iz Irana, Gaze, Libanona i Jemena“.

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.



ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.



בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

"Uskoro, kako se kampanja nad Gazom pojačava", obećao je Katz,:"tamo će upoznati mnogo više svojih partnera u zločinu - ubojica i silovatelja Hamasa."

Ubrzo nakon Katzovih izjava, IDF je izdao izjavu u kojoj potvrđuje da je Abu Obeida, kojeg su nazvali "licem terorističke organizacije", doista bio meta subotnjeg napada.

'Odgovoran za propagandni rat'

Vojska je izjavila da je Abu Obeida u posljednjem desetljeću "bio odgovoran za propagandni aparat Hamasovog vojnog krila. U toj je ulozi nadgledao operacije glasnogovornika u brigadama i bataljunima, koordinirao između elemenata političkih medija i vojnog krila te bio glavna osoba koja je određivala propagandnu politiku."

Hamasovo propagandno krilo, izjavila je IDF, "bilo je odgovorno za distribuciju zvjerstava masakra 7. listopada koristeći snimke koje su snimili Hamasovi teroristi".

Abu Obeidina skupina također je širila videozapise diljem arapskog svijeta nastojeći potaknuti terorističke akte i distribuirala videozapise talaca u Gazi, dodala je vojska.

U odvojenim izjavama, načelnik Glavnog stožera IDF-a, general-pukovnik Eyal Zamir, rekao je da je napad na Abu Obeidu posljednji u "nizu značajnih napada IDF-a u Jemenu, Libanonu, Siriji i drugim područjima".

"Ovo nije kraj", rekao je načelnik na procjeni situacije u Sjevernom zapovjedništvu, gdje je, prema navodima IDF-a, pregledao obavještajne podatke i raspravljao o operativnim planovima za nastavak kampanje u Gazi.

"Većina preostalog vladajućeg vodstva Hamasa je u inozemstvu i do njih ćemo doći", dodao je Zamir i ponovio da IDF "djeluje ofenzivno, s inicijativom i operativnom nadmoći na svim područjima i u svakom trenutku".

Glasnogovornik od 2004.

Abu Obeida bio je glasnogovornik Hamasovog vojnog krila, Brigada Izz ad-Din al-Qassam, od 2004. godine. Istaknuo se 2006. godine kada je objavio otmicu vojnika IDF-a Gilada Shalita.

Uvijek maskirani Abu Obeida od tada je lice poznatijih izjava terorističke skupine i njezinog psihološkog rata.

