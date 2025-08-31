Kofer s tijelom žene pronađen kod dječjeg igrališta. Raspada se: 'Strašno je zaudaralo'

Komunalni radnici pronašli su u blizini dječjeg igrališta na jugu Njemačke kofer s tijelom žene u fazi raspadanja. Identitet kao ni dob, uzrok i vrijeme smrti još nisu potvrđeni, a na slučaju radi posebna jedinica njemačke kriminalističke policije koja pokušava složiti mozaik sablasnog zločina.

Kofer je pronađen ispod drvenog mosta pored potoka na periferiji Filderstadta koji se nalazi oko 13 kilometara južno od Stuttgarta. Uočio ga je zaposlenik dok je čistio područje i odjednom osjetio snažan miris truleži. Vjeruje se da je tijelo tamo dugo stajalo jer su na nekim dijelovima ostale samo kosti, priopćilo je njemačko javno tužiteljstvo.

Smrad je navodno bio toliko snažan da su ga danima ranije osjetili i šetači. "Oštar miris bio je brutalan", kazala je mještanka Petra Hanke koja tamo svakodnevno šeće svog psa. Isprva je pomislila da je riječ o lešu životinje, ne znajući da se ispod mosta krije užasna istina.

Policija danima ispituje stanovnike tog mjesta i prolaznike, a pretražili su i obližnje kante za smeće, prenosi 24 Ur citirajući njemačke medije.

Glasnogovornik policije Reutlingena Michael Schaal potvrdio je da traže svjedoke koji su možda primijetili nešto neobično na tom području u posljednjih nekoliko tjedana. "Možda osobu s koferom u ruci ili sumnjivi automobil", istaknuo je Schaal.

Ovaj slučaj podsjeća na zločin iz veljače ove godine kada je bečka policija pronašla tijelo u koferu. Žrtva je zadavljena, a tijelo raskomadano.

