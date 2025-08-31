Sydney u kaosu! Tisuće na marševima protiv imigracije: Vlada šokirana, povezuju ih s neonacistima

Tisuće Australaca pridružilo se u nedjelju antiimigracijskim skupovima diljem zemlje koje je vlada lijevog centra osudila, rekavši da pokušavaju širiti mržnju i da su povezani s neonacistima.

Skupovi Marš za Australiju protiv imigracije održani su u Sydneyu i drugim glavnim gradovima država i regionalnim središtima, prema internetskoj stranici skupine.

Foto: Profimedia

"Masovna migracija rastrgala je veze koje su držale naše zajednice zajedno", navodi se na internetskoj stranici. Skupina je u subotu na X-u objavila da je svrha skupovima učiniti "ono što mainstream političari nikada nemaju hrabrosti učiniti: zahtijevati kraj masovne imigracije".

Foto: Profimedia

Australija - u kojoj je svaka druga osoba rođena u inozemstvu ili ima roditelja rođenog u inozemstvu - suočava se s porastom desničarskog ekstremizma, uključujući prosvjede neonacista.

„Apsolutno osuđujemo skup Marš za Australiju koji se danas održava. Ne radi se o povećanju društvenog sklada“, rekao je Murray Watt, viši ministar u laburističkoj vladi, za televiziju Sky News kada su ga pitali o skupu u Sydneyu, najmnogoljudnijem gradu u zemlji.

Foto: Profimedia

„Ne podržavamo ovakve skupove koji šire mržnju i dijele našu zajednicu“, rekao je Watt, tvrdeći da su ih „organizirale i promovirale“ neonacističke skupine.

Organizatori Marša za Australiju nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar o neonacističkim tvrdnjama.

Kontraprosvjednici izražavaju 'gađenje i ljutnju'

Oko 5000 do 8000 ljudi, mnogi ogrnuti australskim zastavama, okupilo se na skupu u Sydneyu, izvijestila je Australian Broadcasting Corp. Skup je održan u blizini staze Sydneyjskog maratona, gdje je 35. 000 trkača pretrčalo ulice u nedjelju, završivši ispred gradske opere.

Foto: Profimedia

Također u blizini, održan je protuskup Koalicije za akciju izbjeglica, organizacije aktivista u zajednici.

„Naš događaj pokazuje dubinu gađenja i ljutnje zbog krajnje desničarske agende Marša za Australiju“, rekao je glasnogovornik koalicije u izjavi. Organizatori su rekli da su na tom događaju prisustvovale stotine ljudi.

Veliki skup Marš za Australiju održan je u središtu Melbournea, glavnog grada savezne države Victorije, prema zračnim snimkama ABC-a, koji su izvijestili da su policajci koristili papar sprej protiv prosvjednika. Victorijska policija nije potvrdila izvješće, ali je rekla da će detalje o prosvjedu objaviti kasnije u nedjelju.

Bob Katter, vođa male populističke stranke Katter, prisustvovao je skupu Marš za Australiju u Queenslandu, rekao je glasnogovornik stranke, tri dana nakon što je veteran zastupnik prijetio novinaru jer je spomenuo Katterovo libanonsko podrijetlo na konferenciji za novinare kada se raspravljalo o temi njegova sudjelovanja na Maršu za Australiju.

Foto: Profimedia

U Sydneyu, sudionik Marša za Australiju Glenn Allchin rekao je da želi „usporavanje“ imigracije. „Radi se o tome da naša zemlja puca po šavovima i da naša vlada dovodi sve više i više ljudi“, rekao je Allchin za Reuters. „Naša djeca se bore da dobiju domove, naše bolnice, moramo čekati sedam sati, naše ceste, nedostatak cesta.“

Zakoni koji zabranjuju nacistički pozdrav i prikazivanje ili prodaju simbola povezanih s terorističkim skupinama stupili su na snagu u Australiji ove godine kao odgovor na niz antisemitskih napada na sinagoge, zgrade i automobile od početka izraelskog rata u Gazi u listopadu 2023.

