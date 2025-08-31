Velika potraga za napadačima: Mladića (23) nasmrt izboli pred kladionicom, drugom se bore za život

Dvojica mladića teško su ozlijeđena u noći na nedjelju ispred kladionice u Beogradu, a jedan od njih je u međuvremenu preminuo.

Srbijanski mediji navode da se okršaj dogodio malo prije tri sata ujutro kada su dvojica napadača izbola mladiće u Kursulinoj ulici.

Jedan od ranjenih mladića (23) preminuo je na Hitnoj, a drugi je također prevezen u bolnicu gdje je podvrgnut reanimaciji.

Nakon napada pokrenuta je akcija Vihor 3 koja je jutros prekinuta. No, policija traga za napadačima.

