HLADNOKRVNI NAPAD /

Velika potraga za napadačima: Mladića (23) nasmrt izboli pred kladionicom, drugom se bore za život

Foto: Shutterstock/ilustracija

Jedan od ranjenih mladića (23) preminuo je na Hitnoj, a drugi je također prevezen u bolnicu gdje je podvrgnut reanimaciji

31.8.2025.
9:00
Dunja Stanković
Dvojica mladića teško su ozlijeđena u noći na nedjelju ispred kladionice u Beogradu, a jedan od njih je u međuvremenu preminuo. 

Srbijanski mediji navode da se okršaj dogodio malo prije tri sata ujutro kada su dvojica napadača izbola mladiće u Kursulinoj ulici. 

Jedan od ranjenih mladića (23) preminuo je na Hitnoj, a drugi je također prevezen u bolnicu gdje je podvrgnut reanimaciji. 

Nakon napada pokrenuta je akcija Vihor 3 koja je jutros prekinuta. No, policija traga za napadačima. 

SrbijaBeogradNapad
