Njemački ministar presadio kosu i otvoreno progovorio o tome: 'Nadam se da će postati frizura'

Foto: Profimedia

Svoju novu kosu predstavio u srijedu u saveznom parlamentu

30.8.2025.
16:51
Hina
Profimedia
Njemački ministar za okoliš Carsten Schneider, iz njemačke Socijaldemokratske stranke (SPD) lijevog centra, potvrdio je da se podvrgnuo postupku presađivanja kose.

Schneider je potvrdio da je kosu presadio sa stražnje strane na prednji. 

"Nadam se da će postati frizura", rekao je Schneider koji je svoju novu kosu predstavio u srijedu u saveznom parlamentu.

Schneider, koji dolazi iz istočne savezne pokrajine Tiringije, nije rekao gdje je i kada se točno podvrgnuo postupku presađivanja kose.

Vrijeme zacjeljenja traje neko vrijeme što znači da će konačni rezultati postupka kod Nijemca biti najvjerojatnije vidljivi tek za nekoliko mjeseci.

Njemački ministar presadio kosu i otvoreno progovorio o tome: 'Nadam se da će postati frizura'