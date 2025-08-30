Ovo će mnoge zanimati: Objavili do u euro kolika je mirovina nakon rada u Njemačkoj

Zakonska mirovina u Njemačkoj ne temelji se isključivo na broju godina radnog staža. Odlučujući faktor su akumulirani mirovinski bodovi, piše fenix-magazin.

Svatko tko je radio 35 godina tako doseže važan prag u mirovinskom sustavu i smatra se dugotrajno osiguranom osobom od strane njemačkog mirovinskog osiguranja.

Stvarni iznos mjesečnih uplata može znatno varirati. Važno je koliko su visoki bili vaši prihodi tijekom zaposlenja i koje ste doprinose uplaćivali u mirovinski fond.

Do 2.100 eura da bi mogao bezbrižno živjeti

Međutim, nakon 35 godina ne postoji standardna mirovina. Standardna mirovina definira se kao netko tko je uplaćivao doprinose u zakonski mirovinski sustav osiguranja kao prosječni zarađivač 45 godina.

Umirovljeniku je potrebno u prosjeku 1.464 do 2.100 eura mjesečno kako bi uživao u bezbrižnoj mirovini. Mirovina nakon 35 godina rada teoretski bi mogla pokriti ovaj mirovinski prihod. Da bi se to postiglo, umirovljenici bi morali kontinuirano zarađivati ​​prosječnu plaću 35 godina.

Međutim, u praksi je to rijetko slučaj. Ipak, s najmanje 35 godina radnog staža, prosječna mirovina je znatno viša od općeg prosjeka.

Koliko mirovinu primaju njemački umirovljenici?

Svi umirovljenici: prosječna mirovina 2025. – 1.100 eura, prosječna mirovina nakon 35 godina – 1.623 eura

Muškarci: prosječna mirovina 2025. – 1.346 eura, prosječna mirovina nakon 35 godina približno – 1.809 eura

Žene: prosječna mirovina 2025. – 903 eura, prosječna mirovina nakon 35 godina približno – 1.394 eura

Prosječna mirovina uključuje sve umirovljenike i varira ovisno o spolu i radnom iskustvu. Prosječna mirovina nakon 35 godina odnosi se na osobe s najmanje 35 godina osiguranja.

Sve vrijednosti su bruto i ne uključuju odbitke za zdravstveno osiguranje i osiguranje za dugotrajnu njegu. Nakon najmanje 35 godina uplaćivanja doprinosa, prosječna mirovina je znatno viša od općeg prosjeka i takozvane "idealne mirovine" nakon 35 godina rada.

Prosječna bruto mirovina sa 67 godina starosti i 35 bodova iznosi 1.427,65 eura. Raniji odlazak u mirovinu rezultirat će manjom mirovinom, točnije možete očekivati 1.223,19 eura bruto.

