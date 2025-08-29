Zelenski odbio stvaranje tampon zone za Ukrajinu: 'Samo oni koji ne razumiju to predlažu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbio je prijedloge za uspostavu tampon zone između ukrajinskih i ruskih snaga kao dijela mirovnog sporazuma, tvrdeći da to ne odražava stvarnosti modernog ratovanja, piše BBC.

"Sam samo oni koji ne razumiju tehnološko stanje današnjeg rata predlažu tampon zonu", rekao je novinarima u petak.

Njegove su izjave uslijedile nakon izvještaja prema kojem su europski lideri razmatrali 40 kilometara dugu tampon zonu kao dio ili primirja ili dugoročnog sporazuma.

'Ona već postoji'

Rat u Ukrajini prerastao je u sukob vođen tehnologijom dronova, a Zelenski je sugerirao da takva tampon zona već postoji zbog prijetnje napadima dronova blizu bojišnice.

Tampon zone mogu stvarati demilitarizirane zone između zaraćenih zemalja, kao što su Sjeverna i Južna Koreja, te fizičke granice poput Željezne zavjese - koja je odvojila Sovjetski Savez i Zapad nakon Drugog svjetskog rata.

Prema izvještaju u Politicu, europski diplomati su izjavili da je prijedlog među vojnim i civilnim dužnosnicima bio za blokiranje područja u Ukrajini između dviju snaga.

No, Zelenski je rekao da već postoji područje s obje strane bojišta gdje teška artiljerija ne može djelovati zbog rizika od napada dronovima.

"Danas su naša teška oružja smještena na udaljenosti većoj od 10 kilometara jedno od drugog, jer sve pogađaju dronovi", rekao je. "Ova tampon zona - nazivam je 'zoną smrti', neki je nazivaju 'sivom zonom' - ona već postoji."

Diplomatska ofenziva gubi zamah

Takav bi sporazum također mogao značiti da Ukrajina odustane od dijela teritorija unutar zone, što je Zelenski također odbio: "Ako Rusija želi imati veći razmak od nas, mogu se povući duboko u privremeno okupirana područja Ukrajine."

Dodao je da Rusija nije spremna za diplomaciju, već traži načine za odgađanje kraja rata.

Diplomatska ofenziva pod vodstvom SAD-a za okončanje Rusijina punog rata, koji traje već više od 40 mjeseci, čini se da gubi zamah.

Visokorizični sastanak prošli tjedan između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, Zelenskog i europskih lidera podigao je nade o mogućem summitu između ukrajinskog lidera i ruskog Vladimira Putina.

No, te nade izgledaju sve manje vjerojatne, a njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da "očito neće biti" sastanka i da izgleda da Putin "nije voljan" sudjelovati.

Rusija je ispalila 629 dronova i raketa na Kijev u ranim jutarnjim satima četvrtka, ubivši 23 osobe, u jednom od najvećih zračnih napada rata do sada, što je izazvalo ogorčenje europskih lidera. Dvije rakete pale su blizu ureda EU-a u središtu Kijeva.

Nakon razgovora u francuskom Toulonu, Merz i francuski Emmanuel Macron rekli su da će povećati pritisak na Rusiju zbog Putinove malog interesa za završavanje rata. Macron je rekao da ako Putin ne ispuni rok do ponedjeljka za pristupanje pregovorima, "to će ponovno pokazati da je predsjednik Putin prevario predsjednika Trumpa".

Merz je sugerirao da bi rat mogao trajati "još mnogo mjeseci".

Ruska opstrukcija

Šefica vanjske politike EU-a Kaja Kallas osudila je "neprestane napade Rusije na civile i civilnu infrastrukturu, koji su namjerna eskalacija i podrivaju napore prema miru".

U petak je šef kabineta Zelenskog, Andrij Jermak, razgovarao o mirovnim prijedlozima SAD-a sa specijalnim izaslanikom predsjednika Trumpa, Steveom Witkoffom, kao i s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom i potpredsjednikom JD Vanceom.

Jermak je nakon sastanka u New Yorku rekao da, iako Ukrajina pozdravlja sve mirovne inicijative koje je iznijela SAD, "nažalost, svaka od njih nailazi na opstrukcije Rusije".

Europski lideri rade na pružanju sigurnosnih jamstava Ukrajini ako se postigne sporazum s Rusijom.

Kaja Kallas izjavila je da su ministri obrane EU-a u petak suglasni da moraju biti "robustni i uvjerljivi", a Zelenski je rekao da očekuje da će se sljedeći tjedan nastaviti razgovori o "NATO-sličnim" obvezama koje će Ukrajini pružiti zaštitu.

Međutim, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova opisala je najnovije zapadne prijedloge kao "jednostrane" i usmjerene na suzbijanje Rusije.

"Sigurnosna jamstva moraju biti temeljena na postizanju zajedničkog razumijevanja koje uzima u obzir sigurnosne interese Rusije", rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Očajna Daria: 'Najprije su mi uništili dom u Donjecku, pa u Harkivu, a sad i ovdje u Kijevu'