Turska potpuno prekida ekonomske odnose s Izraelom: 'Najavili su i prije, pa su se veze nastavile'

Turska je odlučila potpuno prekinuti sve gospodarske i komercijalne veze s Izraelom, također će zatvoriti svoj zračni prostor za izraelske zrakoplove, izjavio je u petak turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan.

Fidan je naglasio da se Turska pridružila međunarodnoj inicijativi Ujedinjenih naroda, zajedno s 52 zemlje, pozivajući na zaustavljanje isporuke oružja i streljiva koje, kako je rekao, "potiče izraelske vojne operacije". Turska odbacuje svaki plan koji podrazumijeva raseljavanje Palestinaca iz Gaze, bez obzira na to od koga takav prijedlog dolazio.

Ekonomske posljedice ovog poteza još uvijek nisu poznate, ali obilazni putevi zbog zatvorenog zračnog prostora mogli bi produžiti vrijeme putovanja iz Izraela do zemalja poput Gruzije i Azerbajdžana za gotovo dva sata, piše Jerusalem Post.

"Turska je već u prošlosti najavila prekid ekonomskih odnosa s Izraelom, no veze su se nastavile", rekao je izraelski dužnosnik za Jerusalem Post.

Ovaj potez je uslijedio nakon izvještaja da su turske lučke vlasti neformalno počele zahtijevati od brodarskih agenata da dostave pisma koja potvrđuju da plovila nisu povezana s Izraelom i ne prevoze vojnu ili opasnu robu namijenjenu toj zemlji.

Luči ured usmeno je uputio lučke agente da daju pismene garancije, ali nije izdan službeni dopis o tome. Ovo je nastavak turskih mjera protiv Izraela nakon što je prošle godine zbog rata u Pojasu Gaze prekinuo trgovinu s tom zemljom, čija je godišnja vrijednost bila oko 6 milijardi eura.

