Drama na njemačkoj autocesti: Kamion s električnim autima planuo u trenu, vozač pobjegao u zadnji čas

Na autocesti A14 kod Hallea u četvrtak navečer izbio je veliki požar kada se zapalio kamion koji je prevozio šest električnih automobila marke Kia, piše Fenix Magazin.

Prema prvim informacijama policije, požar je najvjerojatnije izazvala puknuta guma. Vozač je na vrijeme primijetio vatru, uspio skrenuti vozilo na zaustavnu traku i spasiti se bez ozljeda.

Plameni jezici ubrzo su zahvatili teret – pet od šest e-vozila teško je oštećeno, dok je jedno ostalo neoštećeno. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 180.000 eura, od čega 65.000 otpada na kamion i prikolicu, a 115.000 na električne automobile.

Neka od vozila su potpuno uništena. Zbog gašenja požara i sanacije, autocesta A14 u smjeru Magdeburga bila je zatvorena od četvrtka navečer do petka ujutro, a vozačima su preporučeni obilazni pravci.

Policija nastavlja istragu kako bi se precizno utvrdio uzrok požara. Na sreću, nitko nije ozlijeđen.

