Opasnosti ne vrebaju samo na cesti, već i iza ekrana: Evo kako zaštititi djecu

Početak nove školske godine donosi uzbuđenje i nove izazove, ali za roditelje i skrbnike, prioritet ostaje nepromijenjen – sigurnost djece. U današnjem svijetu, opasnosti ne vrebaju samo na pješačkim prijelazima, već i iza ekrana pametnih telefona i računala.

Stoga je ključno djecu opremiti znanjem i vještinama za sigurno kretanje kako u stvarnom, tako i u virtualnom okruženju. Odgovornost je zajednička: roditelji, škole i cjelokupna zajednica moraju surađivati kako bi stvorili sigurno okruženje za odrastanje.

Iako se čini osnovnim, ponavljanje prometnih pravila ključno je za sprječavanje nesreća. Djeca, osobito mlađa od deset godina, još uvijek nemaju razvijenu sposobnost procjene brzine i udaljenosti vozila, zbog čega su jedna od najranjivijih skupina u prometu.

Savjeti za male pješake

Hodanje do škole odlična je navika, no zahtijeva oprez. Podsjetite svoje dijete na zlatna pravila:

Uvijek se kreći nogostupom. Ako ga nema, hodaj uz lijevi rub ceste, okrenut prema vozilima koja dolaze ususret.

Cestu prelazi isključivo na obilježenom pješačkom prijelazu (zebri). Prije stupanja na cestu, obavezno se zaustavi i pogledaj lijevo, zatim desno, pa opet lijevo. Nastavi gledati dok prelaziš.

Čak i na zebri budi oprezan. Uspostavi kontakt očima s vozačem kako bi bio siguran da te vidio i da se zaustavlja.

Put do škole nije vrijeme za igru, gledanje u mobitel ili slušanje glazbe na slušalicama. Potpuna koncentracija na promet je nužna.

Pravila za vožnju biciklom i romobilom

Vožnja biciklom ili romobilom zabavan je način dolaska do škole, ali nosi i odgovornost.

Zaštitna kaciga je obavezna za djecu mlađu od 16 godina i najvažniji je dio opreme.

Prati prometna pravila. Vozi se biciklističkom stazom, a ako je nema, uz desni rub kolnika u smjeru kretanja. Poštuj semafore i prometne znakove.

Budi vidljiv! Bicikl mora imati ispravna svjetla (bijelo sprijeda, crveno straga), a u uvjetima smanjene vidljivosti preporučuje se nošenje reflektirajućeg prsluka.

Vozači, usporite u blizini škola!

Sigurnost djece uvelike ovisi o ponašanju vozača. U blizini škola i vrtića, gdje je ograničenje brzine često 40 km/h, potreban je pojačan oprez. Dječje ponašanje može biti nepredvidivo: mogu iznenada istrčati na cestu.

Budite spremni na naglo kočenje, ne parkirajte na nogostupima i pješačkim prijelazima te strpljivo propustite male pješake.

Pravila internetske sigurnosti

Internet je postao neizostavan dio obrazovanja i druženja, ali sa sobom nosi i rizike koji su jednako ozbiljni kao i oni u prometu. Digitalna pismenost danas uključuje i poznavanje pravila online sigurnosti.

Najčešće online opasnosti

Djeca se na internetu mogu susresti s brojnim prijetnjama, a neke od najčešćih su:

1. Elektroničko nasilje (Cyberbullying)

Uvredljive poruke, širenje glasina ili objavljivanje neugodnih fotografija mogu ostaviti duboke emocionalne posljedice. Za razliku od nasilja u stvarnom svijetu, ono digitalno dostupno je 24/7.

2. Neprimjereni sadržaj

Djeca mogu slučajno ili namjerno naići na nasilne, pornografske ili druge sadržaje neprimjerene njihovoj dobi.

3. Phishing i prijevare

Lažne poruke koje nude nagrade ili besplatne virtualne predmete često su mamac za krađu lozinki i osobnih podataka.

4. Online predatori

Kriminalci se mogu lažno predstavljati kao vršnjaci kako bi zadobili povjerenje djeteta i namamili ga u opasne situacije.

Kako stvoriti sigurno online okruženje?

Zaštita djece na internetu počinje kod kuće, otvorenim razgovorom i postavljanjem jasnih pravila.

Razgovarajte otvoreno. Stvorite atmosferu povjerenja u kojoj će vam se dijete obratiti ako naiđe na problem. Razgovarajte o opasnostima, ali i o prednostima interneta. Poučite ih da nikada ne dijele osobne podatke poput pune adrese, imena škole ili lozinki.

Zajedno definirajte pravila o vremenu provedenom na internetu i vrstama sadržaja koji su dopušteni. Držite računalo u zajedničkoj prostoriji kako biste lakše nadzirali aktivnosti.

Alati za roditeljski nadzor, poput aplikacije Google Family Link, mogu pomoći u ograničavanju pristupa neprimjerenim stranicama i praćenju vremena provedenog na uređajima.

Učite djecu kritičkom razmišljanju. Pomozite im da nauče prepoznavati lažne vijesti i sumnjive poveznice. Objasnite im da nije sve što pročitaju ili vide na internetu istina. Za dodatne savjete i pomoć, uvijek se možete obratiti resursima poput Centra za sigurniji internet.

