Priprema školskog pribora i torbe: Što je zaista potrebno, a što je višak?

Povratak u školske klupe za mnoge roditelje i učenike započinje grozničavom potragom za školskim priborom. Popisi koje škole dostavljaju često su dugački i specifični, pretvarajući jednostavnu kupnju u pravi lov na blago: "Treba nam ljubičasta, tirkizna i zlatna mapa, set od 33 drvene bojice i ljepilo točno određene marke."

No, što je od svega toga zaista neophodno za uspješno učenje, a što predstavlja nepotreban trošak i teret u ionako teškoj školskoj torbi? Balansiranje između želja, potreba i preporuka učitelja ključ je za pametnu i bezbrižnu pripremu za novu školsku godinu.

Oprema za školu

Priprema za školu prilika je da djecu naučimo odgovornosti i samostalnosti. Umjesto slijepog praćenja popisa, razgovarajte s njima o tome što im zaista treba i kako će se najbolje organizirati. Dobro opremljena i uredna torba nije samo olakšanje za leđa, već i jasan put prema uspješnoj i manje stresnoj školskoj godini.

Prije nego što se zanesemo šarenilom polica, važno je osigurati osnovni alat. Svaki učenik, bez obzira na uzrast, trebao bi imati funkcionalan pribor koji mu omogućuje nesmetano praćenje nastave.

Školski pribor

Učiteljica i autorica jednog popularnog bloga sažima suštinu u jednoj rečenici: "Potrebno vam je nešto za pisanje i nešto po čemu se piše." Sve ostalo su varijacije na temu.

Osnovni pribor uključuje:

Nekoliko kvalitetnih grafitnih olovaka (HB ili B), gumica koja ne razmazuje i šiljilo s posudicom. Plava i crna kemijska olovka su standard, dok je crvena korisna za ispravke.

Dovoljan broj bilježnica za svaki predmet, u skladu sa zahtjevima (crtice, kvadratići). Jedna mapa ili fascikl odlična je za čuvanje testova i radnih listova.

Osnovni set drvenih bojica i flomastera te jedan ili dva markera za podcrtavanje ključnih informacija.

Jedna dobro organizirana pernica bolja je od tri poluprazne. Školska torba treba biti ergonomska, čvrsta i s više pretinaca radi lakše organizacije.

Foto: Pixabay

Što je često višak u školskom priboru?

Na kraju školske godine, kontejneri ispred škola i dječje sobe često su puni neiskorištenog pribora. To je jasan znak da smo podlegli pretjerivanju. Stvari koje najčešće predstavljaju višak su:

Previše specifični zahtjevi. Inzistiranje na točno određenoj nijansi mape ili bilježnice često je više stvar estetike nego funkcionalnosti. Ako dijete ima plavu mapu umjesto tražene tirkizne, učenje neće patiti.

Iako se čine kao odlično rješenje za organizaciju, veliki registratori često ne stanu u školske ormariće ili na klupe, stvarajući više problema nego koristi.

"Igračke" među priborom mogu ometati djecu. Mirisni markeri, olovke s ukrasima ili šarene ljepljive trake mogu biti zabavne, ali u učionici postaju izvor distrakcije.

Zašto učitelji ponekad inzistiraju na markama?

Iako se zahtjevi za određenim markama mogu činiti pretjeranima, iza njih se često krije praktičan razlog. Učitelji iz iskustva znaju da jeftinije verzije bojica slabije boje, loše se šilje i pucaju, dok nekvalitetna ljepila ili ne lijepe dobro ili stvaraju nered. Inzistiranje na provjerenoj marki nije hir, već pokušaj da se osigura funkcionalnost pribora i smanje frustracije i ometanja tijekom nastave.

Sigurnost i organizacija kao prioritet

Osim funkcionalnosti, važno je misliti i na sigurnost. Mnogi proizvodi, od ruksaka do pernica, mogu sadržavati štetne kemikalije, piše MLT News.

Stručnjaci savjetuju:

Birajte tkaninu umjesto vinila. Ruksaci, pernice i mape od tkanine, platna ili najlona sigurniji su od onih izrađenih od PVC-a (vinila), koji može sadržavati ftalate i teške metale.

Birajte pribor na bazi vode. Markeri i ljepila na bazi vode bolji su izbor od onih koji sadrže otapala.

Kupujte školski pribor dugoročno. Kvalitetniji i izdržljiviji pribor ne samo da smanjuje otpad, već dugoročno štedi novac.

Kada je sav pribor kupljen, ključ uspjeha leži u organizaciji. Portal Understood.org savjetuje da s djetetom ispraznite torbu, sortirate pribor po kategorijama i svakoj kategoriji dodijelite određeni pretinac. Možete čak nacrtati "mapu torbe" kao podsjetnik. Uvedite tjedni ili mjesečni pregled torbe kako biste izbacili nepotrebne papire i održali red.

