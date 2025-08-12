Izgubila je supruga, a dvije godine kasnije rodila je njegovo dijete: 'Nevjerojatno nalikuje ocu'

Dvije godine nakon što je izgubila supruga zbog teške bolesti, Charlotte Eiler (34) iz Švedske ostvarila je njihovu zajedničku želju – postala je majka njihova sina Elijaha, začetog putem potpomognute oplodnje korištenjem zamrznute sperme pokojnog supruga.

Iako Sam nije doživio rođenje svog sina, Charlotte ističe kako dječak nevjerojatno nalikuje ocu te ga opisuje kao njegovog blizanca. Sam je preminuo u 31. godini života od agresivnog oblika raka, no zahvaljujući suvremenoj medicini i odluci koju su donijeli prije početka njegova liječenja, njihova ljubavna priča dobila je nastavak, piše The Sun.

Charlotte i Sam upoznali su se 2015. godine na jednoj zabavi u Švedskoj. On je bio karizmatični fizioterapeut iz Australije, avanturist koji je volio život, a ona učiteljica joge. "Odmah smo kliknuli. Njegov australski naglasak i šarm potpuno su me osvojili", prisjeća se Charlotte.

Zamrzavanje sperme je bilo presudno

Vjenčali su se u siječnju 2021. godine, no njihovu sreću prekinula je teška dijagnoza. Sam je 2020. otkrio kancerogenu kvržicu na vratu. Znajući da bi liječenje kemoterapijom moglo utjecati na njegovu plodnost, donijeli su ključnu zajedničku odluku – zamrznut će njegovu spermu. Ta se odluka pokazala presudnom. Unatoč borbi, Sam je preminuo u travnju 2022. godine.

Shrvana, ali odlučna ostvariti njihov san, Charlotte je krenula na put potpomognute oplodnje. "Ubrzo nakon što je preminuo, znala sam da želim ispuniti naš san o obitelji", napominje Šveđanka.

Otputovala je u Australiju, gdje je bila pohranjena Samova sperma. Nakon dva neuspjela pokušaja, treći je bio uspješan. U siječnju 2024. rodio se Elijah. "Čim sam ga primila, briznula sam u plač. Osjećala sam kao da mi je Sam poslao još jednog malog muškarca u kojeg ću se ludo zaljubiti", ističe Charlotte.

Takvi slučajevi pokreću složena pravna i etička pitanja diljem svijeta. Praksa pohrane spolnih stanica prije tretmana koji mogu uzrokovati neplodnost, poput kemoterapije, postala je standardna preporuka organizacija kao što je Cancer Research UK. Međutim, korištenje tih stanica nakon smrti donora ovisi o zakonima koji se drastično razlikuju od države do države.

Dok neke zemlje poput Švedske i Francuske zabranjuju tu praksu, druge, kao što su Velika Britanija i SAD, dopuštaju je uz izričitu pisanu suglasnost preminulog. U Velikoj Britaniji, sudovi su u iznimnim slučajevima dopuštali korištenje zametka čak i kad nije bilo formalnog pristanka, ali se mogla dokazati jasna namjera preminulog partnera.

Rođenje Elijaha unijelo je novu nadu i smisao u Charlottein život, ali i u živote svih koji su voljeli njezina pokojnog supruga Sama. U nastojanju da očuva njegovu prisutnost, Charlotte sinu redovito pušta snimke Samova glasa, a dječak već prepoznaje oca na fotografijama i izgovara riječ "tata".

Unatoč dubokoj boli zbog gubitka supruga i spoznaje da Sam nikada neće imati priliku upoznati sina, Charlotte pronalazi snagu i utjehu u svakodnevnim trenucima provedenima s djetetom.

"Tužna sam jer ga nema i što je sve propustio, no čvrsto vjerujem da je i dalje prisutan među nama", zaključuje učiteljica joge.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Kako da vam djeca ne ispiju živce na odmoru: Direktovi stručni savjeti za miran godišnji