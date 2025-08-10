DNK test otkrio obiteljsku tajnu skrivanu 24 godine: 'Otac mi nikad nije rekao istinu'

Mlada žena iz SAD-a otkrila je putem DNK testa da je posvojena – nešto što joj roditelji nikada nisu rekli tijekom 24 godine života. Sumnje su joj se javljale od djetinjstva, jer nikada nije vidjela fotografiju trudne majke, a pronalazila je i časopise o posvojenju.

Kada je test pokazao da je gotovo 100% engleskog, irskog i škotskog podrijetla, dok njezini roditelji nemaju te korijene, suočila je majku s rezultatima.

„Otac mi je preminuo prije nekoliko godina, a da mi nikad nije rekao istinu. Kad sam majku suočila s tim da sam Irkinja, samo je rekla: ‘Oh, pa to je malo čudno, zar ne…'', rekla je.

Majka je priznala da je bila planirala reći istinu više puta, no uvijek je odustajala. Otkrila joj je kako su biološki roditelji bili studenti koji nisu željeli dijete, pokazala joj dokumente o posvojenju i jednu staru fotografiju, ali ju je brzo ponovno sakrila. Majku je pronašla na LinkedInu.

„Puno o tome razmišljam, iako zapravo nemam što reći. Pronašla sam je na LinkedInu i ispostavilo se da imam tri polusestre. Također sam potražila biološkog oca, jer sad znam njegovo puno ime i fakultet, i mislim da sam ga našla. No u papirima o posvojenju piše da želi ‘glumiti da nikad nisam postojala’. Ne želim ići tim putem, samo sam htjela vidjeti kako izgleda'', priznala je.

Ubrzo je preko iste platforme dobila poruku od biološke majke, koja je ponudila odgovore na sva pitanja. Iako je otkrila i postojanje tri polusestre, još nije odlučila hoće li stupiti u kontakt, jer se boji reakcije svoje majke i priznaje da je i dalje zbunjena otkrićem.

