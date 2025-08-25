Početak škole donosi brojne promjene: 'Kroz noćno mokrenje pokazuju koliko im je teško'

Za mnoge obitelji, kraj ljeta ne predstavlja samo povratak školskim obvezama i dnevnoj rutini, već i izazov ponovnog uspostavljanja pravila oko odlaska na spavanje.

Novo istraživanje pokazuje da čak devet od deset roditelja smatra kako je upravo vraćanje djece u rutinu spavanja najveći izazov pri povratku u školu, piše Express.

Pomaganje djeci kod povratka u školsku rutinu

Ispitivanje, koje je obuhvatilo 1000 roditelja djece u dobi od četiri do dvanaest godina, otkrilo je da se gotovo polovica mališana opire ranijem odlasku na spavanje. Više od trećine roditelja kaže da im večernju rutinu dodatno otežava prekomjerno korištenje ekrana, poput mobitela i tableta, neposredno prije spavanja.

Dodatne poteškoće uključuju činjenicu da kasniji ljetni odlazak na spavanje postaje "nova normalna" rutina, kao i to da i sami roditelji tijekom ljeta često zanemare vlastite navike spavanja. Unatoč tome, mnogi nisu sigurni što zapravo čini kvalitetnu rutinu prije spavanja, a svaki peti roditelj tek u posljednjim danima školskih praznika počinje razmišljati o ponovnom uvođenju reda.

Istraživanje je naručio Pampers Ninjamas, koji je u suradnji s dječjom psihologinjom dr. Kimberley Bennett razvio i predstavio besplatni večernji raspored aktivnosti pod nazivom Reset the Routine. Riječ je o praktičnom alatu osmišljenom kako bi obiteljima, osobito onima koje se suočavaju s problemom noćnog mokrenja, olakšao povratak zdravim navikama prije spavanja.

Psihologinja dr. Kimberley Bennett ističe: "Povratak u školu uvijek je razdoblje prilagodbe za cijelu obitelj i sasvim je prirodno da se djeca i roditelji osjećaju pomalo preopterećeno. Nakon ljeta provedenog u opuštenijem ritmu, povratak na rano buđenje i uređen raspored večernjih aktivnosti može biti pravi izazov za organizam. Često zaboravljamo koliko nam rutine zapravo oblikuju svakodnevicu. Kad je riječ o noćnom mokrenju, mirna i predvidljiva večer može uvelike pomoći djetetu da se osjeća sigurnije i da jača svoje samopouzdanje. Iako se o tome rijetko otvoreno govori, noćno mokrenje je češće nego što mnogi roditelji misle i nikako ne bi smjelo biti razlog za sram."

Tijekom ljetnih praznika djeca u prosjeku odlaze na spavanje više od sat vremena kasnije nego tijekom školske godine. Povratak u ustaljeni ritam mnogim obiteljima zato nije lak. Gotovo polovica roditelja (48 posto) pokušava ponovno uspostaviti redovito vrijeme odlaska na spavanje, dok njih 43 posto koristi čitanje prije spavanja kao način smirivanja i pripreme za odmor.

Da večernja rutina nije samo stvar navike potvrđuju i njihova uvjerenja – više od 60 posto roditelja smatra kako upravo ona utječe na dječju koncentraciju u školi, a više od polovice (53 posto) vjeruje da ima i veći učinak na cjelokupan razvoj djeteta. Čak devet od deset roditelja ističe kako večernja rutina nije važna samo za djecu, nego i za njih same.

Yi Chang, direktor Pampers Ninjamas, naglasio je: "Znamo da rutine djeci pružaju osjećaj sigurnosti, osobito u prijelaznim razdobljima poput povratka u školu, što može utjecati i na pojavu noćnog mokrenja. Periodi noćnog mokrenja sasvim su normalni, posebno u vrijeme povratka školskim obavezama. Početak školske godine donosi brojne promjene – novo okruženje u razredu, prilagodbu na raspored i dinamiku nastave te izazove u prijateljstvima. Takvi stresovi često ostavljaju trag, a kod neke djece upravo se kroz noćno mokrenje pokazuje koliko im je teško nositi se s pritiskom."

