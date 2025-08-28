Vodič kako uskladiti učenje, ekrane i slobodno vrijeme: Ovo je važno za djecu

Početak nove školske godine idealno je vrijeme za postavljanje temelja uspjeha – ne samo u ocjenama, već i u razvoju zdravih životnih navika. Jasno definiran obiteljski dogovor o vremenu za učenje, korištenje ekrana i slobodne aktivnosti može smanjiti svakodnevne sukobe, pružiti djeci potrebnu strukturu i pomoći im da postanu odgovorniji.

Uspostavljanje ovih pravila nije nametanje stroge discipline, već partnerski proces u kojem cijela obitelj sudjeluje. Uključivanjem djece u donošenje odluka, roditelji potiču njihovu samostalnost i osiguravaju da pravila budu realna i prihvaćena.

Temelji uspješnog obiteljskog dogovora

Prije nego što definirate konkretna pravila, važno je uspostaviti nekoliko ključnih principa. Djeca će se vjerojatnije pridržavati dogovora ako su sudjelovala u njegovom stvaranju i ako razumiju zašto su pravila važna, piše kidshealth.org.

Budite dosljedan uzor. Djeca uče promatrajući. Ako roditelji provode sate na mobitelu tijekom obroka, teško mogu očekivati da će se djeca pridržavati pravila o "zonama bez ekrana". Studije potvrđuju snažnu povezanost između vremena koje roditelji provode pred ekranima i navika njihove djece. Budite primjer odgovornog korištenja tehnologije.

Nije svako vrijeme pred ekranom isto. Sat vremena kreativnog rada u programu za digitalno crtanje ili video poziv s bakom i djedom imaju potpuno drugačiji učinak od pasivnog gledanja nasumičnih videozapisa. Razgovarajte s djecom o sadržaju koji konzumiraju i potičite obrazovne i kreativne aktivnosti umjesto besciljnog "skrolanja".

Kako uspostaviti rutinu za učenje?

Uspostavljanje rutine za učenje ključno je za razvoj radnih navika i smanjenje stresa.

Odredite fiksno vrijeme i mjesto. Dogovorite se kada i gdje će se pisati domaća zadaća. To može biti odmah nakon škole ili nakon kratkog odmora, ali važno je da to bude miran kutak bez ometanja poput upaljenog televizora ili mobitela.

Potaknite dijete da se u potpunosti posveti zadatku, a nakon toga uživa u slobodnom vremenu. Istraživanja pokazuju da korištenje društvenih mreža ili dopisivanje tijekom učenja značajno smanjuje koncentraciju i efikasnost.

Budite dostupni za pomoć, ali potičite samostalnost. Cilj je da dijete nauči kako učiti, a ne da vi radite zadaću umjesto njega.

Foto: Pexels

Kako odrediti vrijeme pred ekranom?

Upravljanje vremenom pred ekranima jedan je od najvećih izazova modernog roditeljstva. Prekomjerno izlaganje ekranima povezano je s nizom rizika, uključujući pretilost, probleme sa spavanjem, anksioznost, probleme u ponašanju i slabiji školski uspjeh, piše wwmedgroup.

Stručne organizacije poput Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, skraćeno WHO) i Američke akademije za pedijatriju (The American Academy of Pediatrics, skraćeno, AAP) nude smjernice koje mogu poslužiti kao polazišna točka.

Za djecu do dvije godine jednoglasan je stav da nemaju koristi od ekrana. Učenje se odvija kroz interakciju s ljudima i stvarnim svijetom. Jedina iznimka su video pozivi s članovima obitelji, koji pomažu u održavanju veza.

Za djecu od druge do pete godine preporučuje se ograničenje na najviše jedan sat dnevno, i to isključivo visokokvalitetnog, obrazovnog sadržaja koji se gleda zajedno s roditeljem. Zajedničko gledanje omogućuje da djetetu objasnite što vidi i povežete to sa stvarnim životom.

Za školarce (djeca od šest godina i starija) umjesto strogog vremenskog ograničenja, moderniji pristup fokusira se na ravnotežu. Vrijeme pred ekranom ne smije ugrožavati temeljne potrebe djeteta: dovoljno sna (osam do 11 sati, ovisno o dobi), najmanje sat vremena fizičke aktivnosti dnevno, vrijeme za školske obveze i druženje s obitelji i prijateljima uživo. Kao opća smjernica, rekreacijsko korištenje ekrana ne bi trebalo prelaziti dva sata dnevno.

Foto: Pexels

Praktični savjeti za upravljanje ekranima

Stvorite zone bez tehnologije. Obiteljski obroci i spavaće sobe trebale bi biti zone bez ekrana. To potiče razgovor i osigurava kvalitetniji san.

Uvedite digitalni "policijski sat". Ugasite sve ekrane najmanje sat vremena prije spavanja. Plava svjetlost koju emitiraju uređaji može ometati proizvodnju melatonina, hormona spavanja.

Provjerite sadržaj koje gleda vaše dijete. Koristite resurse poput Common Sense Media za provjeru primjerenosti igara, aplikacija i filmova za dob vašeg djeteta.

Koristite roditeljske kontrole, ali ne zaboravite na najvažniji alat – razgovor. Podučite djecu o digitalnoj pismenosti, sigurnosti na internetu i kritičkom razmišljanju o sadržaju koji vide.

Kako organizirati slobodno vrijeme djeteta?

Slobodno vrijeme ključno je za dječji razvoj. Nestrukturirana igra potiče kreativnost, maštu i socijalne vještine.

Uskladite organizirane aktivnosti (sport, glazbena škola) s dovoljno vremena za slobodnu, nestrukturiranu igru. Preopterećenost izvanškolskim obvezama može biti jednako štetna kao i previše vremena pred ekranima.

Pokušajte uspostaviti pravilo da za svaki sat proveden pred ekranom dijete provede barem isto toliko vremena u aktivnoj igri na otvorenom.

Planirajte obiteljske aktivnosti koje ne uključuju tehnologiju – odlazak u prirodu, vožnja biciklom, igranje društvenih igara. To su trenuci koji jačaju obiteljske veze.

Cilj nije demonizirati tehnologiju, koja je neizostavan dio današnjice, već naučiti djecu kako je koristiti uravnoteženo i odgovorno. Izrada zajedničkog obiteljskog plana, čak i zapisanog na papir, može biti izvrstan alat za postizanje tog cilja.

Sve o pripremama za školu čitajte na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'