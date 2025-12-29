Evo kakvo vrijeme nas čeka idućih dana i kad stiže najdeblji minus: Nova promjena već u petak

Početak novog tjedna obilježit će nakratko pritjecanje manje hladnog zraka u srednjim slojevima atmosfere, a novi prodor hladnog, no razmjerno suhog zraka stiže nam u utorak. Godinu ćemo ispratiti uz uglavnom suho te hladno vrijeme, a potom krajem tjedna, od petka, raste vjerojatnost za malo promjenljivije vrijeme.

PONEDJELJAK

Jutro će biti hladno, posebno na kopnu gdje će se po gorskim kotlinama temperatura spustiti i na oko -8 °C, a slabog mraza može biti i ponegdje duž obale. Bit će vedro, tek u dijelovima središnje Hrvatske kao i po nekim gorskim kotlinama magla ili niski oblaci. Bura će već značajno oslabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano uz slab vjetar te temperaturu oko 5 °C. Još sredinom dana može ponegdje biti niskih oblaka, rjeđe i magle. Istok Hrvatske pretežno sunčan i uz najvišu temperaturu do 7, 8 °C, a do umjeren sjeverozapadni vjetar okrenut će na jugozapadni, potom će vjetar biti uglavnom slab.

U Dalmaciji još jedan pretežno sunčan dan pri čemu će i vjetar biti slab, tek prema otvorenom i umjeren sjeverozapadni pa će najviša temperatura u hladu meteorološke kućice biti od 11 °C u unutrašnjosti do 15 °C na krajnjem jugu. Prevladavajuće sunčano bit će i na zapadu zemlje gdje će također na otvorenom moru puhati do umjeren sjeverozapadnjak, a u gorju slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 4 do 7 °C u Gorskoj Hrvatskoj te između 11 i 14 °C u Istri i uz more.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U utorak će biti nešto više oblaka, no zadržat će se suho, zatim ćemo ispratiti godinu i dočekati novu uz malo oblaka, a noći će biti hladne. Jugozapadnjak koji će zapuhati u četvrtak poslijepodne najavit će nešto promjenljivije vrijeme od petka.

IDUĆIH DANA NA MORU

Bura će na Jadranu ponovno zapuhati u utorak koji će biti uz više oblaka te poneku kap kiše većinom na otvorenom moru. Na staru godinu većinom sunčano, a s jugozapadnjakom početak nove uz više oblaka, od petka i uz porast vjerojatnosti za kišu. Dakle, najhladniji dan čini se bit će baš na Silvestrovo, a zatim s ulaskom u novu godinu očekuje se blagi porast temperature.