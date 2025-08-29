Više od tri godine u bijegu sa svoje troje djece: Sad ih je kamera uhvatila u krađi

Novozelandska policija objavila je novu snimku za koji vjeruju da prikazuje Tom Phillipsa, oca koji je prije više od tri godine nestao s troje svoje djece.

Noćna snimka prikazuje dvoje ljudi u punoj odjeći – za koje policija tvrdi da su Phillips i jedno od njegovih djece – kako navodno provaljuju u trgovinu i potom odlaze na quadu, piše BBC. "Ukrali su nekoliko namirnica" rekao je na konferenciji za medije detektiv Andy Saunders.

Phillips je s troje djece, Ember, Maverick i Jayda, nestao u prosincu 2021. godine, nakon što je izgubio zakonsku skrbništvo nad njima u korist majke. Od tada traje nacionalna potraga za obitelji.

Otac suočen s nizom optužbi

Snimka je nastala u malom gradu Piopio na sjeveru Novog Zelanda, oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu. Policija je ranije navela da je Phillips navodno u studenom 2023. neuspješno pokušao provaliti u istu trgovinu.

"U središtu svega su tri djeteta koja su četiri godine odsutna iz svog doma. Njihova dobrobit nam je glavni prioritet", izjavio je detektiv Saunders.

Phillips se suočava s nizom optužbi, uključujući tešku pljačku, nanošenje teških tjelesnih ozljeda i ilegalno posjedovanje vatrenog oružja. Policija također istražuje je li imao pomoć drugih osoba ili je djelovao sam.

'Boli svaki put kad vidim fotografije'

Prošlog listopada Phillips i djeca su prvi put javno viđeni od nestanka, kada ih je skupina tinejdžera snimila dok su hodali po šumi. Policija je tada objavila da djeca godinama nisu bila u kontaktu s drugim ljudima i nisu pohađala školu.

Obitelj Phillipsa javno apelira da se vrati kući. Njegova majka u poruci medijima napisala je:

“Tom, jako mi je žao što si mislio da moraš ovo učiniti. Ne razmišljajući koliko te volimo i možemo ti pomoći. Boli svaki put kad vidim fotografije djece i tvoje stvari koje su još ovdje.”

