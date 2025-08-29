Zna se i godina: Struja koja grije Europu urušit će se za našeg života? Posljedice će biti razorne

Povjerenik Europske unije za klimu upozorio je da bi se Golfska struja mogla urušiti za nekoliko desetljeća nakon što su nizozemski znanstvenici otkrili da ključne oceanske struje slabe brže nego što se mislilo.

Atlantska meridionalna preokretna cirkulacija (AMOC), sustav koji je dio Golfske struje - struje u Atlantskom oceanu koja sprječava da Europa postane hladna - mogla bi se početi gasiti 2060-ih kao rezultat klimatskih promjena, prema studiji istraživača Sveučilišta u Utrechtu objavljenoj ovog tjedna.

Europski povjerenik za klimu Wopke Hoekstra opisao je nalaze u objavi na društvenim mrežama kao "poziv na buđenje".

Golfska struja, primijetio je, "nosi tople tropske vode prema sjeveru, održavajući zime u sjevernoj Europi daleko blažima nego u regijama na istoj geografskoj širini, poput Kanade. Ova nova studija kaže da bi se Golfska struja mogla urušiti za našeg života."

Zatvaranje AMOC-a dovelo bi do naglog pada temperatura u Europi čak i dok globalno zagrijavanje napreduje. To bi također smanjilo količinu oborina i vjerojatno donijelo još suša ljeta, s razornim posljedicama za poljoprivredu, objavio je Politico.

Ovo je nacionalna sigurnost Europe

Ranije ovog mjeseca, potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera - zadužena za sveobuhvatnu zelenu politiku EU - predložila je da se AMOC "doda na popis akronima nacionalne sigurnosti u Europi" s obzirom na ozbiljan utjecaj zatvaranja.

Nizozemska studija, koja analizira 25 različitih klimatskih modela, otkrila je da bi se u scenariju umjerenih emisija - što znači porast globalnih temperatura za oko 2,7 stupnjeva Celzija u odnosu na predindustrijske razine u ovom stoljeću - AMOC mogao početi urušavati od 2063. godine.

Planet se već zagrijao na 1,3 °C i na putu je da se zagrije na 2,7 °C prema trenutnim klimatskim planovima vlada. U scenariju visokih emisija s zagrijavanjem iznad 4 °C, što se smatra malo vjerojatnim, zatvaranje bi se moglo dogoditi već 2055. godine, otkrili su.

Prethodne studije su pokazale da je malo vjerojatno da će se kolaps dogoditi u ovom stoljeću.

Kakve su šanse?

Sybren Drijfhout, voditeljica katedre za znanost o oceanima i Zemlji na Sveučilištu u Southamptonu i istraživačica na Kraljevskom nizozemskom meteorološkom institutu, rekla je da je studija iz Utrechta „uvjerljiva“.

Drijfhout, koji nije bio uključen u rad iz Utrechta, objavio je u četvrtak zasebnu studiju u kojoj je došao do sličnog zaključka o tome da AMOC u ovom stoljeću doseže prekretnicu, ulazeći u pad prije nego što se zatvori nakon 2100. godine.

Prema ovoj studiji, malo vjerojatni scenarij s visokim emisijama ima 70 posto šanse da dovede do takvog kolapsa AMOC-a, dok umjereni scenarij - porast od 2,7 °C kojem je planet trenutno na putu - postavlja 37 posto šanse.

Pa ipak, čak i scenarij s niskim emisijama u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma o klimi iz 2015. koji ograničavaju zagrijavanje na ispod 2 °C, pišu istraživači, daje 25 posto šanse.

POGLEDAJTE VIDEO Kolaps Golfske struje prijeti Europi: nagli pad temperatura i suše u ljetnim mjesecima